Una Vita, anticipazioni puntata serale martedì 14 maggio: Calle Acacias invasa dai rivoltosi

La soap opera spagnola, Una Vita, anche per questa settimana, va in onda con una puntata speciale martedì sera su Rete 4. La nuova inedita puntata andrà in onda, dopo “Il Segreto”, con la durata di un’ora, dalle 25:25 alle 23:30. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nella nuova puntata.

La situazione in casa Alday si fa sempre più tesa e complicata, dopo la partenza di Diego. Blanca, dopo l’abbandono da parte di Diego, è tornata a casa da Ursula e Samuel, ma con quest’ultimo le cose non vanno per niente bene, visto che la ragazza è ancora innamorata di suo fratello e non riesce a capire come mai sia finita tra lei e Diego.

Vista la situazione che sta vivendo con Blanca, Samuel si confida con Ursula e le rivela che il ritorno a casa della figlia non ha cambiato per niente il loro rapporto, anzi ha paura che il loro matrimonio stia per concludersi, ma la matrigna gli consiglia di non perdersi d’animo che prima o poi Blanca tornerà da lui.

Don Jaime, invece, vorrebbe liberarsi una volta per tutte di Ursula, visto che il loro matrimonio non è basato sull’amore ma bensì su una bugia e sulla voglia della Dicenta di ottenere un posto in società, visto che ha sempre fatto la domestica. Samuel, però, non è d’accordo con il padre visto che Ursula lo sta aiutando a rimettere in sesto il suo matrimonio con Blanca. Infatti, Blanca continua a rifiutare il marito, il quale stanco della situazione, minaccia la ragazza che prima o poi lei dovrà comportarsi come una moglie e adempiere ai suoi doveri.

Intanto ai giacimenti d’oro di Donna Rosina e Don Ramon, uno scontro a fuoco tra i gli operai e la guardia civile, finisce male. Uno degli operai viene ferito da un colpo di pistola e trasportato in ospedale, ma purtroppo muore. Allora i suoi compagni decidono di portare la rivolta in città. Nel quartiere di Calle Acacias sta per scoppiare il finimondo a causa ella rivolta degli operai delle miniere.