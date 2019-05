Una Vita, anticipazioni puntata serale di sabato 1° giugno: Arturo e Silvia smascherano Zavala

Le anticipazioni della puntata serale di sabato 1° giugno della soap opera “Una Vita“, che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 22,25 subito dopo “Il Segreto”, svelano che nuovi emozionanti colpi di scena succederanno ad Acacias, e che vedranno ancora una volta come protagonisti il colonnello Valverde e Silvia Reyes.

Il generale Zavala cerca di far ammalare la moglie Silvia, somministrandole piccole dosi di veleno giorno dopo giorno; le condizioni di salute della donna fanno preoccupare non poco anche il colonnello Valverde, dunque aiuterà Silvia per cercare nuova documentazione che possa incastrare una volta e per tutte il generale.

Arturo salva Silvia

Nonostante Silvia si sia resa conto che Zavala la sta piano piano uccidendo, somministrandolo delle dosi di veleno, la donna continua a mantenersi fedele al suo piano, cioè quello di sventare il colpo che il generale vuole fare contro l’attuale re spagnolo. Silvia, dunque, cerca di raccogliere tutte le sue forze e rovista tra le carte del generale, dove troverà la documentazione che lo incastra.

Trovati i documenti Silvia riuscirà a farli vedere al colonnello Valverde, ma qualcosa va storto, perché il generale li trova insieme e li coglie così in fragante. Ormai i tempi si fanno stretti, Arturo teme che Zavala ora possa davvero uccidere Silvia, dunque rivelerà poi ai membri dell’associazione dei Patrioti i piani di Zavala per uccidere il futuro re.

Arturo Valverde troverà dei sostenitori in Tamayo ed altri, che lo aiuteranno a salvare Silvia. Nel frattempo in calle Acacias Ursula Dicenta sarà tormentata dai ricordi del suo passato. Grazie a Riera, Ursula sta mettendo insieme i tasselli del suo doloroso quanto oscuro passato, flashback che la turbano non poco.

Il suo malessere arriverà a provocarle una crisi d’ansia, in particolar modo la Dicenta ricorderà un momento molto drammatico, cioè quella della violenza subita da giovane. Ursula quindi si sentirà male, quindi soccorsa da Blanca, alla quale però non rivelerà nulla.