Una Vita: anticipazioni puntata serale del 21 maggio. La morte di Martin, Blanca perde il bambino?

Le anticipazioni di Una Vita tornano più avvincenti che mai a raccontarci cosa accadrà nella puntata serale di martedì 21 maggio 2019, che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 22.30. Chi volesse, inoltre, potrà guardarla anche in streaming sull’App o il sito di Mediaset Play. Ma scopriamo ora in dettaglio la trama, la quale si preannuncia particolarmente dolorosa per i fan, a causa della morte di un personaggio molto amato.

In questo episodio assistiamo infatti alla morte di Martin: egli con un gesto di straordinaria generosità fa da scudo col proprio corpo a Diego, che sta per beccarsi una pallottola. Colpito in pieno petto, per il povero ragazzo non c’è niente da fare e spira tra le braccia di una distrutta Casilda. Come se non bastasse, anche la Escolano rimane coinvolta nei tumulti: questa viene colpita accidentalmente alla testa dal calcio del fucile di una guardia, finendo per perdere conoscenza.

Anticipazioni Una Vita: Liberto vede Inigo e Leonor baciarsi

I disordini costringono intanto Inigo e Leonor a cercare riparo all’interno della sartoria di Susana. Complice il momento di forte emotività, i due si scambiano un lungo e intenso bacio. Ciò che non sanno è che la scena è stata vista anche da Liberto, il quale si trovava dietro la vetrina del negozio ad osservarli.

Le autorità riescono a riprendere il controllo della situazione e molti dei dimostranti vengono arrestati. Inoltre, Acacias viene isolata dalla polizia e nessuno può più entrare o uscire dal quartiere.

Preoccupato che possa essere successo qualcosa a Silvia, Arturo prova a forzare il blocca ma viene colpito alla testa col fucile da Vinas, la stessa guardia corrotta che ha sparato a Martin. Blanca scende in strada e vede Diego ammanettato. Quando sta per intervenire, Samuel la prende però di peso, riportandola a casa. La giovane Dicenta viene colta da una crisi di nervi ed inizia a perdere sangue. Che abbia perso il bambino? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.