Una Vita, anticipazioni puntata serale 8 ottobre: Lucia manipolata da padre Telmo

Nel corso del triplice appuntamento serale martedì 8 ottobre, in onda dalle 21,20 circa su Rete 4, della soap opera iberica “Una vita” al tradimento di padre Telmo che, dopo aver carpito delle importanti informazioni da Lucia, le andrà a riferire al priore, che obbligherà il prelato a convinvere la giovane a donare tutta la sua eredità alla chiesa.

La situazione finanziaria di Samuel non è certo delle migliori, il giovane Alday dopo l’attentato alla galleria è praticamente senza un soldo, attorniato dai creditori e dalle banche che pretendono con insistenza l’immediato rientro dei debiti contratti. Gli sforzi di Samuel impiegati per la realizzazione di nuovi gioielli non produrranno l’esito tanto atteso.

Samuel caccia la marchesa, Telmo tradisce Lucia

Il giovane e arrogante Alday, forte della sua poca dimestichezza ed abilità con la creazione di nuovi pezzi, realizzerà dei pezzi dalla manifattura imperfetta, che non solo avevano già scontentato Lucia, ma anche la marchesa per i quali Samuel li aveva realizzati, nella speranza di poterli vendere, quindi pagare le rate del prestito con gli istituti di credito.

La marchesa sembra non apprezzare affatto il lavoro di Samuel, tanto da trattarlo in modo sprezzante, ma Samuel non sembra accettare questa offesa, così in modo poco elegante manda via la nobildonna. Subito dopo l’uscita della marchesa, arriva puntuale un nuovo avviso di pignoramento da parte della banca.

Mentre Samuel cerca di schivare anche gli attacchi e le richieste dell’ususraio, padre Telmo metterà in atto un piano per convincere la giovane Alvarado a donare alla congregazione tutti i suoi averi, ereditati dai marchesi di Valmez. Nel frattempo Higinio e Maria si sentono sollevati per il silenzio assunto da Rosina, ma i due malfattori riceveranno la visita di una persona inaspettata.

Per conoscere il sequel della narrazione non ci rimane che guardare la puntata di martedì 8 ottobre dalle 21,10 circa su Rete 4, oppure rivedere le puntate in streaming collegandosi al sito di Mediaset Play.