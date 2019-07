Una Vita, anticipazioni puntata mercoledì 10 luglio: Carmen rivela a Diego la verità su Cristina Novoa

Le anticipazioni della nuova puntata di “Una Vita”, di mercoledì 10 luglio, avranno come protagonista principale Cristina Novoa. La donna, ormai è riuscita a plagiare tutte le donne del quartiere di Calle Acacias e di aver insinuato in loro il dubbio di aver vissuto delle vita nel peccato e solo con la preghiera e il pentimento, potranno ritrovare la pace. Ma sarà veramente così, oppure Cristina Novoa è una pedina nelle mani di qualcuno? Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova puntata.

Diego non riesce a farsi una ragione sullo strano comportamento assunto da Blanca, dopo l’arrivo di Cristina Novoa. L’uomo, con l’aiuto di Carmen riuscirà a scoprire cosa sta succedendo a Blanca e che fine ha fatto suo figlio. Intanto, anche Don Felipe inizia a preoccuparsi per lo strano comportamento di Donna Celia, la quale si è avvicinata molto a Cristina Novoa e di conseguenza si sta allontanando da lui senza motivo.

La moglie di Don Felipe, è finita nella trappola della santona, infatti, durante, gli incontri con Cristina Novoa, Donna Celia le ha raccontato tutti i suoi numerosi risentimenti nei confronti del marito e di conseguenza, quando si trova a contatto con lui, lo tratta con molta freddezza. L’avvocato intuisce subito che l’influenza della santona è molto deleteria per la natura fragile di Donna Celia e capisce che deve salvare la moglie dalla santona.

Infatti, in tutta questa storia, c’è un colpo di scena, ovvero, si scoprirà che Cristina Novoa, altro non è, che una pedina nella mani di Donna Ursula, la quale si sta servendo della santona per scoprire tutti i segreti delle Signore di Calle Acacias per poterli usare contro di loro e tenerle in pugno, visto quello che le hanno combinato in passato.

Stanca dei continui ricatti da parte di Donna Ursula, Carmen rivela a Diego che la donna si sta servendo di Cristina Novoa per plagiare Blanca e come se non bastasse, la domestica rivela anche che la sua Signora, ogni notte, si reca di nascosto in un convento, quello di Nostra Signora del Monte. Molto probabilmente, quello potrebbe essere il luogo dove potrebbe trovarsi Moises.

Intanto, Cristina Novoa scopre che Blanca, presto, sarà rinchiusa in una clinica psichiatrica e inizia ad avvertire dei sensi di colpa nei cofronti della ragazza per il male causatole e vorrebbe rimediare, raccontandole tutta la verità. Ma, la santona, non conosce affatto Donna Ursula, la quale pur di arrivare al suo obiettivo, farebbe di tutto senza il minimo scrupolo. Infatti, la Dicenta farà di tutto pur di fermare la santona nel rivelare Blanca la vertità, visto che già in passato aveva rinchiuso la figlia in manicomio.