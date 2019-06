Una Vita, anticipazioni puntata dell’11 giugno: Blanca scopre il piano di Ursula

Le anticipazioni della puntata di martedì 11 giugno della popolare soap opera “Una Vita” – in onda alle 14,10 su Canale 5 – svelano che nuovi emozionanti fatti accadranno tra i protagonisti di Acacias 38, dove non mancheranno nuovi intrighi ed inaspettati colpi di scena come il riscatto di Samuel Alday e non solo.

Dopo il tentativo di fuga di Diego e Blanca, che fuggiranno insieme dopo mille peripezie, si assisterà a quello che da molti è stato definito un vero e proprio miracolo, cioè il processo di conversione e pentimento del figlio del gioielliere, che aiuterà la coppia ad andare via da Acacias, anche se qualcosa non andrà come previsto.

Strani furti ad Acacias

Il proprietario della pasticceria La Deliciosa, stanco di vivere una vita piena di bugie, propone a Leonor di andare via da Acacias insieme, così entrambi potranno vivere la loro relazione alla luce del sole senza più nascondersi. La ragazza, senza neanche pensarci troppo accetterà la proposta e per potersi allontanare dalla città senza destare sospetti, racconterà di dover fare un viaggio per ottenere maggiore materiale per il suo nuovo libro.

Durante la festa organizzata per salutarla, accadrà però qualcosa di inaspettato, che sconvolgerà Flora. Nel frattempo Ursula dovrà fare i conti con il momento di trasformazione di Samuel, che cercherà di riabilitarsi, aiutando Diego e Blanca a scappare. La perfida Ursula però non si darà per vinta e cercherà in tutti i modi di far reagire il giovane Alday.

Nel tentativo di impedire la fuga di Blanca e Diego, Ursula farà in modo che la figlia partorisca prima del dovuto, I tentativi di pressione e manipolazione della Dicenta su Samuel non sembrano però avere effetto, infatti Samuel non sembra cedere alle pressioni di Ursula, e dice a Felipe di avere bisogno di parlare con suo fratello Diego.

Il parto si avvicina per la figlia di Ursula, che capisce in tempo che la madre sta ordendo un piano contro di lei. Nel frattempo Flora si accorgerà del furto di denaro dalla scatola di cioccolato dove usulamente tiene i soldi, mentre Trini nota che le manca la borsa. Chi sarà il colpevole di questi strani furti?