Una Vita, anticipazioni puntata del 9 luglio: Diego scopre la verità sul parto di Blanca

Nella nota soap opera Una Vita in onda martedì 9 luglio accadranno numerosi colpi di scena. Inizierà a scoprirsi la verità sul piano che la malvagia dark lady ha architettato per fare impazzire la figlia Blanca. La contadina che al momento del aprto di Blanca era presente, che ha fatto credere alla stessa di avere dato alla luce una bambina nata senza vita, rendendosi responsabile della negazione della verità, ovvero che Blanca aveva partorito un maschietto in perfetta salute, il piccolo Moises, ammette con Diego che alla giovane dicenta dopo avere partorito era stato tagliato il cordone ombelicale.

Appare, così, evidente che al momento del parto della creatura che Blanca portava in grembo, era presente un’altra persona. Tutti sono preoccupati per Prudencio, il ragazzo, figlio di Eustaquio, è stato ferito da Lamberto Molero. A causa di questo orrendo gesto Prudencio rischia di perdere la vita. Molero voleva accanirsi contro Julieta, ma Pridencio, prontanmente ha fatto scudo con il suo corpo per difendere la donna. Il fratello di Saul si ritroverà a dovere lottare epr soppravvivere e le sue condizioni di salute non saranno delle migliori. Mauricio sarà l’unico che si renderà conto della reale situazione nella quale versa Prudencio: egli, parlando con Saul e Julieta, afferma che il giovane figlio di Eustaquio non riuscirà a sopravvivere.

Sarà necessario per tutti capire che a breve egli muorirà. Nel mentre possiamo assistere a Dolores che va decantando le lodi della nipote con chiunque le capiti davanti. La donna diverrà molto assillante nel continuare a ripetere quanto sia fiera della nipote.

Isaac decide di fare dono ad Antolina di una confezioni di caramelle alla violetta e Tiburcio compie il medesimo gesto con Elsa. Tiburcio cerca di parlare con la giovane e di rincuorarla asserendo che quando si conclude un capitolo della vita, subito dopo ne inizia uno nuovo. La giovane sembra non dare credito alle parole del ragazzo e dentro di sé pianifica di costruire altrove la propria vita.

Infine, Elvira non vuole sposare Demir e questo stupito avanza delle perplessità. Il colonello rassicura Demir: sua figlia prima o poi cambierà idea e lo sposerà. Il giorno successivo, stupendo tutti, Elvira chiede al padre di potere invitare a casa loro Demir per cena. La giovane asserisce di volere fare un importante annuncio.