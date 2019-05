Una Vita, anticipazioni puntata del 7 maggio: i dubbi di Arturo Valverde

Le anticipazioni della puntata di martedì 7 maggio della popolare soap opera spagnola di Canale 5 “Una Vita“, svelano che il colonnello Valverde avrà sembre più dubbi su Silvia Reyes, ma prima di credere completamente alla donna, Arturo chiederà di parlare con il capo diretto della donna, Carvajal.

I dubbi di Valverde, però, non si fermano solo a questo, infatti il colonnello ha scoperto che sono state reaccolte della ingenti somme per i militari, fondi destinati ufficialmente agli uomini in servizio nelle colonie, ma il colonnello teme che invece quelle somme saranno distratte in altri conti e per altri fini.

I dubbi di Arturo Valverde

Dopo le rivelazioni fatte da Silvia Reyes, cioè che in realtà è un agente al servizio della casa reale spagnola, il colonnello è diviso tra i suoi sentimenti per la donna e tutta la situazione che vede coinvolta anche Silvia; Reyes ha infatti l’ardito compito di verificare se il generale Zavala sia coinvolto in un complotto contro il monarca spagnolo.

Al riguardo, infatti, il colonnello non ha voluto dire alcunché al generale, mentre ha voluto rivelargli di aver concluso la sua relazione con Silvia Reyes. Dopo aver letto un articolo in un giornale, Valverde prende in considerazione la storia che gli ha raccontato Silvia, ecco che l’uomo deciderà quindi di dare una nuova opportunità alla Reyes.

Nel frattempo Leonor è sempre più decisa ad aiutare i coniugi Cervera, i nuovi proprietari de “La Deliciosa”, che però sembrano poco avvezzi alla pasticceria. I Cervera sono chiamati a pagare una multa salatissima per aver intossicato i malcapitati avventori della pasticceria, ma non solo perché anche Susana è intenzionata a denunciarli per le feste che si tengono la sera nel loro locale. E’ evidente che tra Leonor e Inigo c’è qualcosa di più della semplice amicizia, infatti la donna presto cadrà nelle braccia del cioccolataio.