Una Vita, anticipazioni puntata del 7 giugno: Diego e Blanca vittime di un agguato

Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 giugno 2019 della soap opera di successo Una Vita – in onda ogni giorno da lunedì al sabato su Canale 5 alle 14,10 subito dopo Beautiful – svelano che nuovi emozionanti colpi di scena accadranno nel ricco condominio di calle Acacias, dove Inigo dirà a Leonor di essere stanco della sua clandestinità.

Il giovane pasticcere proporrà a Flora, sua sorella, la totale gestione della pasticceria La Deliciosa; una proposta che lusingherà molto Flora e che lascerebbe così libero Inigo di poter scappare con la sua amata Leonor. Fabiana scopre che Servante ha raccontato fandonie riguardo alla rinuncia del suo posto di guardiania e minaccia quindi di rivelare la cosa a tutti, se l’uomo non si comporterà bene con Paquito.

L’agguato contro Blanca e Diego

Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 giugno 2019 di “Una Vita” svelano che la notizia del gesto compiuto da Arturo Valverde è ormai di dominio pubblico, infatti tutti i principali quotidiani locali ne hanno parlato; ì residenti di Acacias saranno costretti a cambiare atteggiamento nei suoi riguardi, infatti il colonnello ha dimostrato valore oltre che grande lealtà alla propria patria.

I telespettatori di Una Vita potranno vedere Inigo e Leonor sempre più uniti nella decisione di fuggire insieme e lasciarsi alle spalle Acacias e tutti gli abitanti del quartiere; per far ciò lei annuncia di voler fare un viaggio in Oriente per cercare nuovi spunti per il suo romanzo mentre Inigo dirà di essere in procinto di partire per un viaggio in Italia per motivi di lavoro, quindi prega antonito di aiutare Flora a mandare avanti la pasticceria.

Nel frattempo Samuel confessa a Diego i suoi sensi di colpa così come l’essere stanco delle assurde richieste e manipolazioni di Ursula Dicenta. Samuel deciderà di aiutare Diego e Blanca ad andare via di casa e da Acacias. Il giovane Alday quindi cercherà di far uscire di casa la suocera così Blanca e Diego riusciranno ad andar via. La loro carrozza sarà assalita da un gruppo di malviventi che picchieranno prima Diego, che sarà gettato quindi in un dirupo, poi uccideranno il cocchiere, mentre Blanca si darà alla fuga.