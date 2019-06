Una Vita, anticipazioni puntata del 5 giugno: i ricordi di Ursula Dicenta

Le anticipazioni della puntata di martedì 5 giugno 2019 della soap opera Una Vita svelano che nuovi ed emozionanti i colpi di scena avverranno tra i protagonisti di Acacias 38, dove due mondi contrapposti, quello delle cameriere e quello delle famiglie della classe media per le quali lavorano, vivono fianco a fianco in un maestoso edificio dove l’amore, la passione, la gelosia e la vendetta così come l’odio e la gioiafanno parte integrante delle vicende che li coinvolgeranno.

Blanca continua ad essere la protagonista della puntata di mercoledì 5 giugno, durante la quale i telespettatori italiani potranno vedere la ragazza sempre più vicina alla madre Ursula, a sua volta visibilmente sempre più sconvolta. Blanca sarà costretta a tornare a casa con Samuel, mentre il suo amato Diego si dà alla fuga.

I ricordi di Ursula Dicenta

Nel frattempo Felipe e Celia escogiteranno piano per fare in modo che Diego riesca ad introdursi nuovamente in casa e a portar via la sua amata Blanca. Liberto è sempre più pentito del bacio scambiato con Flora ma Rosina non vuole più saperne di lui, tanto da preferirgli la prigione. La piccola Dicenta sarà sempre più vicina alla madre infatti la vede sempre più sofferente e non riesce a capire il motivo.

Blanca non può assolutamente immaginare che Ursula stia vivendo il suo dramma cioè quello della violenza subita in Russia, che ha avuto come conseguenza diretta la nascita sua e di sua sorella Olga. Nonostante Ursula non sia mai stata proprio una madre perfetta e amorevole, Blanca decide di starle vicino. La Dicenta rivivrà dei momenti davvero terribili in cui i suoi genitori per il disonore subito la ripuderanno, lasciandola da sola e senza soldi. Nel frattempo Diego Alday viene considerato un pericoloso latitante a causa della sua evasione dal carcere. Blanca deve contrastare anche l’agitazione del marito Samuel, sempre più tormentato da terribili incubi.