Una Vita, anticipazioni puntata del 31 dicembre: Celia è certa di morire

L’ultimo appuntamento del 2019 con la soap opera Una Vita – in onda martedì 31 dicembre alle 13,40 circa su Canale 5 – ci regalerà dei momenti di alta tensione, a causa dell’aggravamento delle condizioni di Celia, che sembra non riprendersi dal brutto virus che ha contratto aiutando gli abitanti dell’Hoyo.

Lolita decide di non dire nulla al suo fidanzato circa l’arrivo in città di Ceferino, ma soprattutto delle brutte notizie che il ragazzo ha portato con sé. L’arrivo del compaesano di Lolita però non è sfuggito alla moglie di don Ramon, che quindi chiede spiegazioni alla domestica. Pressata dai sensi di colpa e non sapendo pi cosa fare, la domestica degli Alvarez Hermoso ammetterà alla compaesana di aver baciato molti anni prima Ceferino, quindi, stando alle tradizioni di Cabrahigo, i due sono fidanzati.

Celia è certa di morire

Nel frattempo il fratello di Flora non sembra trattenersi dallo scommettere agli incontri di boxe che vengono organizzati clandestinamente alla Società di Ginnastica. Le prime scommesse hanno fruttato al pasticcere grandi guadagni, quindi sia Flora che Leonor cominciano ad insospettirsi per l’improvvisa disponibilità economica di Inigo.

Le condizioni di Celia sono destinate a peggiorare, infatti in seguito ad un controllo medico si scopre che la donna ha contratto lo stesso virus che ha colpito e sterminato gli abitanti dell’Hoyo. La donna è messa in quarantena, ma prima di rimanere sola chiederà di confessarsi, certa che per lei ormai non c’è più nulla da fare. Inizialmente Felipe e Lucia si trasferiscono a casa dell’Alday, ma per Felipe è insostenibile il pensiero di lasciare la moglie da sola, quindi contravvenendo alle disposizioni del medico tornerà al fianco della moglie per assisterla ed accudirla.

Le anticipazioni dell’episodio 103 della quattordicesima stagione di Una Vita rivelano inoltre che la Alvarado cercherà rifugio in padre Telmo, scatenando così la gelosia del gioielliere. Nel frattempo i Palacios affronteranno la situazione di Lolita e Ceferino, trovando il modo di dribblare la tradizione, anacronistica, di Cabrahigo.

Il rampollo dei Palacios farà in modo di convincere Ceferino dell’assurdità delle sue ragioni, mentre Inigo farà la conoscenza di un famoso pugile Jordi Baró, che però lo ingannerà in una nuova gara di boxe. Nel frattempo mentre Telmo incontra Jimeno Batán per informarsi sui suoi piani con Samuel, i domestici si allarmeranno nel vedere che Felipe non risponde e non apre la porta. Che sarà successo?