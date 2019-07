Una Vita, anticipazioni puntata del 3 luglio: Flora avvelena il vero Inigo

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 luglio della popolare soap opera di successo “Una Vita” – in onda dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5, il sabato in prima serata su Rete 4, mentre in streaming su Mediaset Play – svelano che ad Acacias succedono nuovi sorprendenti ed inaspettati eventi che terranno tutti con il fiato sospeso.

Nelle precedenti puntate abbiamo assistito alle crescenti difficoltà di Arturo Valverde, che deve fare i conti con un problema alla vista, che non gli permette di leggere neanche una missiva giunta da parte dal generale Aguinaldo. Il colonnello non vuole dire la verità alla sua amata, e cerca di ovviare al problema utilizzando una lente dìingrandimento.

Flora avvelena il vero Inigo

Mentre Augustina sospetta dei problemi di salute del suo datore di lavoro, continua il piano della Dicenta, che con l’inganno attirerà la contadina ad Acacias. Silvia Reyes si accorge che il suo futuro marito vive un forte cambiamento ma non riesce a capirne fino in fondo il motivo, anche in considerazione del fatto che stanno per unirsi in matrimonio.

Nella puntata di mercoledì 3 luglio 2019 vedremo che Flora rivela al fratello di aver preparato un dolce utilizzando per sbaglio del veleno per topi; a farne le spese sarà El Peña, che involontariamente ne assaggia una fetta. Il giovane, però, avendo percepito uno strano sapore, ha subito buttato via la torta, senza quindi mangiarla.

Flora perà è convinta di aver avvelenato il vero Inigo, dunque va nel suo alloggio per assicurarsi delle sue condizioni di salute. Il ragazzo le spiega quindi la verità, poi ne approfitta per baciarla. Nel frattempo, Jacinto darà a Servante delle erbe che hanno un che di prodigioso e che dovrebbero aiutare l’uomo a dormire meglio di notte.

La Dicenta continua il suo piano contro Blanca e le signore del quartiere insieme a Cristina Novoa. Blanca rivela a Cristina di essere ancora innamorata di Diego e che per evitare di cadere nel peccato, vuole rinchiudersi in un convento. Diego cercherà in tutti i modi di trovare la contadina, ma tutto si rivela inutile. Il giovane Alday non può nemmeno immaginare dell’inganno della matrigna.