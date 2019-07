Una Vita, anticipazioni puntata del 27 luglio: Blanca cerca di suicidarsi?

La puntata di sabato 27 luglio della soap opera iberica Una Vita ci mostra come procede l’esistenza dei personaggi di Acacias 38. Samuel mente alla perfida dark lady per non farle sapere di avere fatto visita a Diego insieme alla giovane Dicenta.

Blanca, mentre cena, stanca della perfida della madre, tragica un coltello per spaventare Ursula. Lo scopo di Blanca è quello di minacciare la dark lady al fine di conoscere la verità sul piccolo Moises, il figlio che la madre le ha sottratto. Il piano di Blanca fallisce: ella dovrà attendere ancora del tempo per conoscere la verità sulla sua creatura.

Ursula, infatti, trova il coltello trafugato da Blanca, quest’ultima sarà costretta a mentire. Blanca affermata di avere preso il coltello per suicidarsi a causa del malessere che l’attanaglia. Silvia vuole cambiare la propria vita: in seguito al rifiuto di Arturo, la donna accarezza l’idea di partire alla volta dell’Italia in compagnia di Esteban.

Arturo ha un segreto che nasconde geloamente, l’uomo si consola con Agustina: egli sta perdendo progressivamente la vista. Le erbe di Jacinto, causando un effetto strano su Lolita: la donna inizia a fare sogno strani. La medesima situazione tocca anche a Servante.

Iñigo parla con Flora e chiede alle donne di organizzare un’uscita con Peña. Lo scopo non è romantico: la richiesta di Iñigo ha uno scopo più sordido: l’obiettivo è quello di curiosare nella camera di Peña. Iñigo desidera sapere perché nella camera di Peña ci sia una missiva in cui parla del pasticciere. Peña da sempre innamorato di Flora cerca di attirare l’attenzione della donna su di sé e organizza una serata romantica in pasticceria.

Approfittando del tempo libero a disposizione, Iñigo non si fa scappare questa ghiotta occasione si reca nella camera di Peña e rinviene la missiva che ha come destinatario Naraka Singk e la carta d’identità del vero Iñigo Cervera. Flora ha vercato di distrarre Peña e per farlo lo ha baciato.

Lo stratagemma e’ servito per guadagnare tempo in favore del fratello. Ursula decide di non procedere nei confronti di Paquito: la perfida Dicenta, stranamente, non procedere nella sua volta di denunciarlo. Mentre si trova in pasticceria, Ursula trova un foglio con lo stemma dei Koval, la sua famiglia.

Carmen ha nascosto il figlio all’interno di un tovagliolo. Fatta questa scoperta Ursula capisce che deve fare di tutto per fare finire sua figlia Blanca in un manicomio al piu presto. Blanca sembra rassegnata e accettare di andare in clinica. Ella vuole, pero, che la perfida dark lady l’accompni al cimiteto sulla tomba della figlioletta nata senza vita.