Una Vita, anticipazioni puntata del 26 luglio: Moises è vivo, il piano di Flora per Paquito

La soap opera “Una Vita” continua a catalizzare l’attenzione dei telespettatori, grazie alle intricate vicende che vedono come protagonisti Blanca Dicenta, la figlia buona della perfida ed arcigna Ursula, e il figlio del gioielliere Jaime Alday, Diego, vittime di assurdi quanto raccapriccianti intrighi, orditi proprio dalla madre della ragazza.

La telenovelas “Una Vita”, che in Spagna è conosciuta con il titolo di “Acacias 38“, è trasmessa in Italia dalle reti Mediaset, dal lunedì al venerdì alle 14,10 su Canale 5, mentre il sabato i telespettatori potranno assistere ad un doppio appuntamento in prima serata su Rete 4. In aggiunta a tutto ciò, c’è la possibilit di rivedere le puntate in streaming su Mediaset Play.

Diego dice a Blanca la verità su Moises

Le anticipazioni della puntata di venerdì 26 luglio della popolare soap opera “Una Vita” rivelano che Diego a Blanca la verità su Moises, il piccolo nato dal loro amore e sottratto a Blanca con un sotterfugio dalla perfida madre; il giovane figlio del gioielliere, infatti, è sulle tracce del piccolo, ma non lo ha ancora trovato.

Diego racconta a Blanca di avere la certezza che Moises è in vita grazie ad un indizio ritrovato nel convento dove è andato con Samuel, dietro suggerimento di Carmen, infatti proprio in quel luogo l’Alday ritrova il richiamo degli angeli che lui e Blanca avevano realizzato per il piccolo non ancora nato.

I due fratelli Alday, ora uniti più che mai, spiegheranno a Blanca il piano che hanno organizzato per ritrovare il piccolo, perché sentono di essere davvero vicini al suo ritrovamento. Nel frattempo in calle Acacias Esteban riceve una lettera da Luis Checa, mentre la giovane pasticcera de “La Deliciosa” vive dei momenti di grande tensione a causa delle conseguenze della sua azione irrazionale nei confronti di Paquito.

L’anziano sorvegliante, infatti, è stato, senza volerlo, baciato in pubblico da Flora; per questo ora tutti gli abitanti del quartiere hanno gettato delle ombre sull’uomo, che agli occhi di tutti avrebbe molestato una giovane donna sposata. Gli abitanti di calle Acacias, infatti, non sanno che in realtà Flora non è sposata con Inigo, perché quest’ultimo è suo fratello.

Paquito rischia il posto di lavoro, così la giovane pasticcera decide di mettere in atto un piano per cercare di salvare l’uomo dal licenziamento, e quindi di fargli riacquistare credibilità agli occhi di tutti. La salute di Arturo Valverde peggiorerà giorno dopo giorno, dunque Silvia si recherà da Felipe per ottenere maggiori informazioni.