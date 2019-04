Una Vita, anticipazioni puntata del 25 aprile: l’inganno ai danni di Diego

Eccoci arrivati ad un nuovo avvincente appuntamento con la popolare soap opera spagnola “Una Vita” – in onda giovedì 25 aprile alle 14,10 circa su Canale 5 – che narra delle storie di contrapposizione di due mondi paralleli, cioè quello di un gruppo di cameriere e quello di quattro ricche famiglie di un maestoso condominio di Madrid.

Ancora una volta Acacias 38 è teatro di grandi e tormentati amori, ma anche di gelosie e perfide vendette. Le anticipazioni della puntata del 25 aprile svelano che Ursula Dicenta spiegherà a Samuel il suo piano per allontanare i due amanti, Diego e Blanca, ignari della trama ordita dalla perfida donna.

Ursula trama alle spalle di Diego e Blanca

Samuel non vede di buon occhio il riavvicinamento del padre, Don Jaime, e Diego. A rassicurare il giovane Alday sarà la Dicenta, che rivelerà a Samuel il piano per far tornare Blanca nelle sue braccia. Ursula cercherà, quindi, la complicità di un medico per convincere Diego di essere ancora affetto da una particolare patologia, il mercurialismo.

Mentre Samuel accetta di aiutare Ursula nel suo piano, Diego e Blanca vivono la loro storia d’amore alla luce del sole, forti anche dell’approvazione di Don Jaime. Mentre i due giovani decidono di creare un gioiello per il bambino che nascerà, Inigo finirà con l’accettare l’aiuto di Leonor, accettando così di rivelarle, dietro compenso, dei segreti riguardo Cesar.

Le informazioni rivelate da Inigo sono le stesse presenti in riviste già lette da Leonor, quindi alcuna notizia inedita. La giovane Hildago però crede ciecamente al racconto di Cervara, non dubitando delle sue parole e della sua identità; Inigo, però, non è il figlio dell’esploratore Cesar, ma lo fa credere a Leonor solo perché ha bisogno di denaro.

Il colonnello Valverde cerca di recuperare la stima degli abitanti del quartiere, così pensa di fare un gesto carino, regalando un ramoscello di ulivo a Susana, invitandola alla messa in ricordo di Adela. Nel frattempo, il colonnello scopre che Augustina non sa né leggere né scrivere, ma nonostante ciò decide di tenerla comunque al suo servizio.