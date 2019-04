Una Vita, anticipazioni puntata del 24 aprile: Don Jaime perdona Diego

Eccoci arrivati ad un nuovo emozionante appuntamento con la popolare soap opera spagnola “Una Vita” che andrà in onda mercoledì 24 aprile 2019 alle 14,35 circa su Canale 5, le cui anticipazioni svelano che la nuova gestione della pasticceria “La Deliciosa” si dovrà confrontare con degli inconvenienti e dei preoccupanti imprevisti.

Dopo l’intossicazione dei clienti, i nuovi proprietari della pasticceria – Inigo e Flora Cervera – saranno costretti a pagare una pesante sanzione amministrativa; in loro soccorso andrà Leonor anche se la coppia rifiuterà l’aiuto della donna. Casilda è sempre alle prese con la ricerca di una nuova fidanzata per Jacinto, mentre Don Jaime, risvegliatosi da un lungo coma, farà rientro a casa.

I Cervera sempre più in difficoltà

La cioccolata di Flora ha creato un malessere generale negli sfortunati clienti che l’hanno bevuta. La Cervera, infatti, era ignara di come si preparasse la prelibata bevanda, nonostante ciò ha voluto comunque proseguire nel suo intento, con il risultato di aver intossicato tutti. Gli abitanti di Acacias non hanno affatto gradito la cosa, tanto da aver segnalato i fatti alla Guardia Civile, che ha preso dei provvedimenti contro i nuovi proprietari della pasticceria.

I Cervera non riescono a far fronte al pagamento della multa salata che gli è stata inflitta, né riescono a pagare Antonito, che ha effettuato la manutenzione alla macchina del caffè. L’unica ad aiutare i nuovi arrivati ad Acacias sarà Leonor, che prima regalerà ai due un libro di ricette per dolci, poi offrirà dei soldi ad Inigo per avere delle informazioni sull’esploratore Cervera, che lei ritiene erroneamente il padre di Inigo.

A casa Alday c’è una festa per il ritorno di Jaime a casa, il marito di Ursula infatti è stato per lungo tempo lontano dalla famiglia a causa di un lungo coma. La malattia ha cambiato il gioielliere, che ora vuole dare un’altra opportunità a Diego, nonostante la Dicenta gli abbia fatto credere che proprio il figlio maggiore sia il responsabile dei suoi guai.