Una Vita, anticipazioni puntata del 23 maggio: Diego Alday è arrestato

Le anticipazioni della puntata di giovedì 23 maggio 2019 della popolare soap opera spagnola “Una Vita” – in onda tutti i giorni dalle 14,20 circa, subito dopo “Beautiful” su Canale 5 – svelano che si mettono male le cose per il giovane Diego Alday che, scampato alla morte grazie al sacrificio del marito di Casilda, verrà arrestato insieme all’assassino di Martin.

Mentre Ramon e Rosina riescono a mediare con gli agguerriti lavoratori del giacimento, Don Jaime tenta di parlare con Blanca, la giovane figlia della perfida Ursula, che sta male a causa di una minaccia d’aborto. La donna ha infatti subito violenza da parte del marito Samuel, geloso dell’amore che la moglie prova per il fratello Diego. un fatto sconvolgete che è stato rivelato anche al vecchio gioielliere.

Diego Alday sarà arrestato: Blanca andrà in suo aiuto

Le anticipazioni della puntata di giovedì 23 maggio svelano che Ursula Dicenta farà di tutto per isolare la figlia, così impedirà al marito di parlare con Blanca, dicendo che la ragazza non può subire alcuno stress. Don Jaime nutre ancora molti sospetti nei confronti di Ursula, nonostante Samuel abbia fatto di tutto per fargli cambiare idea.

La tranquillità di calle Acacias è interrotta a causa delle porteste dei minatori del giacimento di Rosina e Ramon; quest’ultimo affronterà il gruppo di manifestanti facendo loro una proposta molto vantaggiosa. L’offerta viene accolta, così finalmete le proteste cesseranno. Sebbene Diego sia scampato alla morte grazie al sacrificio di Martin, per il giovane Alday i guai non sono finiti.

Diego è infatti arrestato con l’accusa di essere a capo dei rivoltosi, e per questo verrà portato in carcere. Sia il fratello Samuel che il padre Jaime non faranno nulla per aiutare il congiunto; una cosa che farà andare su tutte le furie Blanca, che ancora una volta cercherà di aiutare in tutti i modi il suo amato.