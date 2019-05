Una Vita: anticipazioni puntata del 22 maggio. Il doppio segreto di Liberto e Leonor

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di mercoledì 22 maggio 2019, che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle 14.10. Chi volesse potrà anche rivedere la puntata sull’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama!

Martin si è sacrificato per salvare Diego: il marito della povera Casilda è infatti morto, gettandosi sull’Alday per proteggerlo da una pallottola che l’avrebbe quasi sicuramente ucciso. A Leonor pare intanto di rivivere il dramma della morte di suo marito Pablo, tragedia della quale ancora non si è ripresa del tutto. Anche se in un momento di debolezza, la bella giornalista ha finito per baciarsi con Inigo in sartoria. La scena è stata inoltre vista da dietro le vetrine del negozio da Liberto, il quale a sua volta si è baciato con Flora.

Anticipazioni Una Vita: una punizione divina per Samuel?

Lo stress provocato dall’arresto di Diego e dalla difficile situazione che sta vivendo col marito Samuel, hanno causato a Blanca delle perdite di sangue. Accorso immediatamente, il dottor Briz ha cercato di arrestare l’emorragia, ma senza successo. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono intanto che Samuel è divorato dal senso di colpa: egli crede che Dio lo voglia punire con la perdita del bambino, per via delle cattiverie che ha commesso insieme ad Ursula. Anche Blanca è disperata. Riuscirà a non perdere il bambino?

Zavala è arrabbiato con Arturo perché lo ha sorpreso a baciarsi con Silvia. In realtà, quello del colonnello è stato solo un espediente per nascondergli che lui aveva trovato le prove della sua cospirazione contro l’erede al trono. Intanto il Valverde si reca da Zavala per chiedergli scusa: in realtà egli vuole solo sincerarsi che la Reyes stia bene. Che la donna che ama follemente sia in pericolo?

Leonor scopre che Liberto, il marito di sua madre, sa del bacio tra lei e Inigo. Divorato dal senso di colpa per aver baciato Flora, Liberto promette alla bella scrittrice che non racconterà a nessuno ciò che ha visto. Intanto Leonor ignora del bacio tra Liberto e Flora. Il Seler, però, vorrebbe essere completamente leale con la figliastra. Che finisca per dirle la verità? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.