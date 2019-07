Una Vita, anticipazioni puntata del 22 luglio 2019: Paquito rischia di essere licenziato dopo il bacio con Flora

Nel prossimo appuntamento della popolare soap opera “Una Vita“, conosciuta in Spagna con il nome di “Acacias 38”, che andrà in onda lunedì 22 luglio 2019 ci saranno nuovi colpi di scena che lasceranno tutti con il fiato sospeso, tra la certezza dell’esistenza in vita del piccolo Moises e la notizia che darà una nuova speranza al colonnello Valverde.

Le anticipazioni svelano che il ricco quartiere madrileno sarà sconvolto anche da un’altra notizia, cioè quella del bacio tra Flora e Paquito, uno scandalo che metterà in serie difficoltà il sorvegliante, infatti qualche abitate del ricco condominio non vede di buon occhio la cosa, così chiede il licenziamento dell’uomo.

Carmen in pericolo, Paquito rischia il posto di lavoro

La puntanta di inizio settimana della telenovela spagnola firmata da Aurora Guerra, stessa autrice de “Il Segreto”, si incentrerà ancora una volta sulle vicende di Blanca e Diego; quest’ultimo, insime al fratello Samuel, riveleranno a Leonor e Felipe che Moises non è affatto morto, come fino a quel momento creduto da tutti, ma vivo.

La perfida Dicenta farà presto a capire che a mettere Diego sulle tracce del bambino è stata la domestica di casa Alday, Carmen. La donna, ora, sarà in serio pericolo di vita, infatti Ursula è pronta ad ucciderla per assicurarsi il suo definitivo silenzio. La perfida Dark Lady farà in modo che Carmen esca di casa in piena notte e, grazie ad uno scagnozzo, le procurerà una ferita ad una mano intimandole di stare zitta.

Nel frattempo il bacio tra Flora e Paquito ha destato scandalo ad Acacias, tanto da creare non pochi malumori, Tra i tanti che non hanno gradito questo flirt tra un uomo così anziano e una ragazza così giovane, c’è anche Ursula, che arriverà a chiedere il licenziamento del sorvegliante, Inigo è molto preoccupato che lo scandalo provocato dalla sorella possa nuocere alla vendita della pasticceria.

Per aiutare Inigo, Leonor cerca dei nuovi compratori per La Deliciosa, e contatta Facundo Manrique, ma l’uomo non sembra essere più interessato all’acquisto del locale. Non sarà facile per i due giovani trovare ora un nuovo acquirente, quindi lasciare Acacias per trasferirsi in una nuova città.

L’appuntamento di lunedì 22 luglio 2019 di “Una Vita” sarà trasmesso, come di consueto, alle 14,10 su Canale 5, mentre per chi non potesse essere in onda a quell’ora Mediaset dà la possibilità di rivedere tutti gli episodi in streaming grazie a Mediaset Play.