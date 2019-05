Una Vita, anticipazioni puntata del 20 maggio: una tragedia colpirà calle Acacias

Le anticipazioni della puntata di lunedì 20 maggio della popolare soap opera “Una Vita“, in onda alle 14,10 su Canale 5, svelano che nuovi colpi di scena accadranno ad Acacias, tra i tanti quello riguardante la giovane Dicenta che schiverà ancora una volta il marito Samuel, grazie alla compiacenza e all’aiuto di Carmen, che sottrarrà l’amica dall’ennesima violenza.

La vita degli abitanti di Acacias 38 sarà sconvolta da una tragedia che riguarderà Martin, il marito di Casilda, che salverà la vita al giovane Alday, prendendosi una pallottola al suo posto. Nel frattempo crescerà la preoccupazione del colonnello per l’amata Silvia, che potrebbe essere scoperta, quindi uccisa dal generale Zavala.

Martin muore tra le braccia di Casilda

La preoccupazione di Valverde per le sorti di Silvia Reyes cresceranno di giorno in giorno, infatti, il colonnello ha baciato la donna per mascherare invece il loro tentativo di sottrarre informaizoni preziose a Zavala; inutile dire che il generale non accetterà di buon grado la cosa, ma Silvia riuscirà con grande abilità a convincere il marito che Valverde l’ha baciata contro la sua volontà.

Il generale però non sembra accettare la cosa, non perdonando alla moglie questo tradimento a poche ore dalle loro nozze. Il generale ormai non si fida di Silvia, così metterà in atto un piano diabolico e criminale per eliminarla; teneterà infatti di avvelenarla giorno dopo giorno. Nel frattempo Martin viene a conoscenza del fatto che Vinas vuole uccidere Diego.

L’uomo cercherà in tutti i modi di impedire che avvenga questa tragedia, così scende per la strada ed arriva appena in tempo, parandosi davanti al giovane Alday, che si salverà; per Martin invece non ci sarà scampo, l’uomo infatti morirà poco dopo per una pallottola che lo ha colpito al petto. Casilda, colta da un improvviso presentimento, scenderà in strada e vedrà l’agghicciante scena.

Diego sarà in grandi difficoltà dopo le accuse al soldato corrotto, ed il giovane Alday non potrà far conto dell’aiuto del fratello Samuel, come quello del padre e di Ursula.