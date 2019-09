Una Vita, anticipazioni puntata del 2 settembre: Diego scopre la verità su Samuel

La soap opera “Una Vita” è pronta a stupire i telespettatori con nuovi emozionanti episodi, tra immancabili colpi di scena e risvolti inaspettti, tra cui anche la scoperta di Diego Alday sul fratello Samuel, mentre quest’ultimo continua ad escogitare un modo per obbligare Blanca ed il fratello a rimanere ad Acacias.

Gli spoiler della prima puntata di settembre rivelano che Diego riceverà una lettera da parte di Riera poco prima di lasciare la città insieme a Blanca e Moises. Nel frattempo Samuel pianificherà il rapimento di Moises, stringendo quindi un accordo con il dottor Guillen, che provocherà un malore al piccolo, tale da indurlo in pericolo di vita.

Riera rivela dei retroscena inediti su Samuel

Nonostante la peggiore nemica di Blanca e Diego, cioè Ursula Dicenta, sia stata rinchiusa in manicomio, quindi neutralizzata, i due protagonisti di Acacias 38 devono fare stavolta i conti con una persona a loro molto vicina, cioè il fratello Samuel, che metterà in atto un perfido piano pur di far rimanere Blanca in città.

Mentre il giovane Alday darà al fratello l’eredità del padre, Felipe organizzerà una cena per salutare la coppia, dove non mancheranno le sorprese. Nel frattempo Ramon Palacios mosso dal desiderio di salvare La Deliciosa, farà una generosa offerta, che però Inigo rifiuterà, suscitando così l’indignazione della sorella Flora.

Lolita non ne può più delle idee geniali di Antonito, che al lavoro preferisce impegnarsi nella realizzazione delle sue brillanti invenzioni. Per il colonnello Valverde le cose si metteranno per il meglio perché grazie alla Reyes, viene fissata una data per l’operazione. Nel frattempo Susana andrà a casa di Arturo per far pace.

Ma a concludere la puntata sarà il colpo di scena che riguarderà gli Alday, perché Diego riceverà una lettera da parte dell’investigatore, che lo metterà in guardia sul fratello Samuel.