Una Vita, anticipazioni puntata del 18 settembre: Blanca scopre l’inganno di Ursula e Samuel

Le anticipazioni della trama della puntata di Una Vita che andrà in onda mercoledì 18 settembre alle ore 14:10 su Canale 5 ci racconta cosa accade ai personaggi di Acacias 38. Blanca e Diego non riescono a sopportare il peso di quanto sta loro accadendo: il piccolo Moises è scomparso. La coppia litiga furiosamente e Diego decide di passare la notte fuori casa per fare calmare le acque.

Blanca non rimane ad aspettare: la donna di reca dal cognato che ella crede responsabile della sparizione del piccolo Moises. Dietro tutto questo c’è lo zampino di Ursula. La perfida dark lady, persino ora che è rinchiusa in un manicomio, riesce a sconvolgere la vita della figlia. Samuel, infatti, è andato a trovare Ursula e d’accordo con lei ha architettato un piano per colpire Diego, suo fratello e Blanca.

Blanca non riesce a calmarsi. Come ogni madre è in apprensione per il proprio figlio. La donna vuole sapere che fine ha fatto il suo bambino. Si reca così da Samuel e lo investe come una furia riversando su di lui la sua angoscia. Lo accusa di avere rapito il piccolo Moises e di conoscere la verità delle sue malefatte.

Anche il ruolo dei due sedicenti infermieri che piantonavano Moises all’ospedale, impedendo a Blanca e Diego di portarlo via e del dottore, complice nell’inganno perpetrato, sono noti a Blanca.Samuel nega tutto. L’uomo si mostra stupito dalle accuse, offeso, leso nella sua dignità come se fosse all’oscuro di tutto e la donna riversasse su di lui delle assurdità. Blanca sa dove colpire per ottenere ciò che vuole.

La donna ha capito che Samuel ha un debole per lei, anzi un’ossessione. Blanca dice a Samuel che è disposta a lasciare Diego e a iniziare una storia con Samuel a patto di riavere Moises di nuovo con sé. Samuel sembra ceder, crede all’inganno della donna e acconsente a farle riavere il figlio. Toccante è la scena in cui la madre si ricongiunge al figlio, Samuel permette anche a Blanca di prenderlo in braccio.