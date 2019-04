Una Vita, anticipazioni puntata del 18 aprile: l’inaspettato risveglio di Jaime

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con la popolare soap opera “Una Vita” – in onda alle 14,10 il 18 aprile – le cui anticipazioni svelano le nuove appassionanti vicende delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios ambientate in un ricco palazzo signorile della capitale spagnole nel Diciannovesimo secolo.

Gli spoiler della puntata di giovedì 18 aprile svelano che Jaime Alday, il padre di Samuel e Diego, si risveglierà dal coma, un evento destinato ad avere un forte peso nella stesura della successiva narrazione. Il risveglio del padre della figlia di Fabiana rappresenta una minaccia per Ursula, perché potrebbe rivelare molti dei suoi sotterfugi.

Jaime si risveglia dal coma

Dopo il risveglio di Jaime, le preoccupazioni di Ursula crescono, quindi la donna cercherà di avere il supporto di Samuel, che a sua volta ha potuto contare sull’aiuto della Dicenta in occasione della questione legata a Diego e alla moglie Blanca. Nel frattempo i Cervera hanno comprato la pasticceria la Deliciosa, un punto di riferimenti per gli abitanti di Acacias.

Le anticipazioni della puntata del 18 aprile svelano che dopo la partenza di Vitor e Maria Luisa, i Cervara – nuovi proprietari della pasticceria – hanno tardato qualche giorno prima di riaprire il locale, ma a creare non pochi problemi sarà proprio l’inesperienza dei due coniugi, che non hanno mai fatto i pasticceri. Nel frattempo Diego è coinvolto in una trattativa con i lavoratori della miniera, che protestano per i loro diritti.

I danni dovuti allo sciopero sono ingenti, i lavoratori cercano di far valere i propri diritti, come quello di avere dei turni di lavoro meno massacranti ed una paga più alta. Il giovane Alday dunque sarà costretto a lasciare la sua amata Blanca, per affrontare la questione dei minatori, anche se la partenza con la moglie di Samuel è solo rimandata.