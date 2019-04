Una Vita, anticipazioni puntata del 17 aprile: una brutta notizia sconvolgerà Acacias

Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con la popolare soap opera spagnola di Canale 5 “Una Vita” che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 17 aprile alle 14,25 circa, le cui anticipazioni svelano che nel quartiere residenziale madrileno di Acacias potrebbe verificarsi un evento determinante che potrebbe cambiare il corso della storytelling.

Nel corso della puntata “Una Vita” del 17 aprile si vedrà infatti l’imminente morte del padre dei fratelli Alday, Jaime, che potrebbe avere delle conseguenze davvero molto importanti. Ma non è tutto perché mentre Lolita non riesce a stare lontana dal suo lavoro, il personaggio di Felipe avrà il suo riscatto, affrontando una volta e per tutte Arturo e iniziando la sua attività politica.

Jaime Alday in fin di vita

Dopo la promessa di matrimonio di Lolita e Antonito, il suocero Ramon ha deciso che la donna non debba più lavorare. Ma i Palacios hanno proprio bisogno di una collaboratrice domestica, dunque decidono di richiamare Fabiana. La vita senza lavoro è diventata alquanto noiosa per Lolita, da qui la decisione di ritornare a lavorare.

Lolita non è certo una donna di alto rango, meno che mai di classe, dunque cercherà in tutti i modi di far accettare al suocero la sua vera natura, cioè quella di essere una domestica. Nel ricco quartiere di Acacias arriva una brutta notizia, un evento inaspettato che potrebbe avere un peso notevole nella vita del condominio.

Samuel e Ursula vengono informati dal dottor Quilles che la salute di Jaime Alday è peggiorata, dunque la sua fine sembra imminente. La morte di Jaime sarebbe per Ursula una vera liberazione, la donna infatti teme che il marito possa far emergere tutti i suoi intrighi e sotterfugi, a questo si aggiungerebbe anche il fatto che la Dicente diventerebbe l’erede del gioielliere, ed in quanto moglie avrebbe diritto alla fetta maggiore del suo patrimonio.

Felipe è determinato più che mai a raccontare la verità su Arturo al generale Zavala, in praticolar modo la vicenda di Elvira e Simon e le ignobili manovre di Arturo per separare i due giovani. Il generale non sembra prenderla bene, tanto che deciderà di troncare i rapporti con il colonnello.