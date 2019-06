Una Vita, anticipazioni puntata del 15 giugno: l’arrivo del vero Cervera

Le anticipazioni della popolare soap opera di successo di Canale 5 Una Vita – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 subito dopo Beautiful e il sabato in prima serata con un doppio appuntamento su Rete 4 – svelano che nuovi straordinari eventi scuoteranno la tranquilla vita di calle Acacias, dove si contrappongono due mondi diversi quello del gruppo di cameriere e delle quattro famiglie della classe media per le quali lavorano.

Mentre Blanca è sempre più convinta di aver partorito un maschietto – anche se la contadina che l’ha soccorsa afferma il contrario dicendole che la donna aveva partorito una bambina poi morta -, Ursula nel frattempo cerca di sollecitare un’azione di Samuel nei confronti della moglie e del fratello.

L’arrivo del vero Cervera

Dopo l’acceso confronto tra Blanca e la perfida madre, accusata di essere artefice dello scambio del suo bambino, a calle Acacias si è assistito anche ad un lieto evento, cioè quello che vede protagonisti Arturo e Silvia, infatti il colonnello chiederà la mano davanti a tutti alla Deliciosa. Ma qualcosa di inaspettato ha sorpreso i presenti, poiché proprio in quel momento fa la sua comparsa Esteban Marquez, un misterioso giovane, che pretende di avere un colloquio con la donna.

Le anticipazioni della puntata di sabato 15 giugno 2019, che come sappiamo prevede un doppio appuntamento, svelano che mentre Flora, grazie ad uno stratagemma, riesce a non farsi denunciare da Paquito, Leonor e Iñigo mettono in dubbio le parole di Flora circa la presenza del vero Cervera.

La ragazza sembra molto delusa per il fatto che il fratello non le crede, così cerca conforto in Paquito, che la aiuterà a smascherare l’uomo. Diego ottiene l’indulto grazie a Felipe, quindi il giovane Alday scappa dall’ospedale per andare dalla sua amata. I turbamenti di Blanca aumentano giorno dopo giorno, ancor più per il fatto che la donna ritiene la madre colpevole del rapimento del figlio.

Blanca è convinta che Moisés sia nascosto in casa della madre. Nel frattempo il misterioso Marquez chiede aiuto a Silvia per salvare Cheque, un soldato ancora prigioniero nelle Filippine a causa della guerra persa dalla Spagna. Un arrivo inaspettato getta nel panico Flora e Inigo, perché alla pasticceria i presenta un ragazzo per una consegna: è il vero Cervera.

I pasticceri impostori non sanno quali siano le sue intenzioni e dunque temono fortemente che il vero Inigo possa smascherarli. Per forza di cose il viaggio con Leonor salta, mentre Arturo compra un tavolo di biliardo per ingraziarsi Ochoa, e per imparare a giocare, chiede l’aiuto di Trini, esperta giocatrice, che darà loro delle lezioni.