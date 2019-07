Una Vita, anticipazioni puntata del 13 luglio: Blanca rinchiusa in un manicomio?

La nota soap opera Una Vita non smette di regalare colpi di scena. Nuove verità verranno a galla e molti misteri sarranno dipanati.o inizia a capire che il parto di sua moglie Blanca non è anato come molti volevano fare credere.

La giovane dicenta non ha partorito una bambina nata accidentalmente morta, bensì un maschio, il piccolo Moises, che la dark lady ha fatto rinchiudere in un orfanotrofio. Flora svela a Peña di avere avvellenato per errore il cibo che lui ha mangiato, ma l’uomo dice di non avere assaggiato il dolce, ma bensì di averlo butatto.

Peña, che da sempre ha mostrato un interesse particolare per Flora, arrivando addirittura a ritrarla di nascosto su un taccuino, convince la donna a baciarlo sulla guancia. Paquito, suo malgrado, assiste alla scena. I due giovani fanno promettere al ragazzo di non rivelare quanto visto a nessuno. Cristina Novoa, la santona arrivata ad Acacias 38 e che ha asserito di avere visto la Madonna, ha la capacità di agire sulla psiche delle persone convincendole che a provare emozioni inaspettate.

Cristina Novoa convince le vicine di casa, la donna soggiorna presso al dark lady, ad agire in modo diverso dal consueto. I particolare modo la donna agirà sulla mente di Celia. Quest’ltima diverrò fredda alla vista di Felipe poiché la santona le ha fatto vedere una realtà inesistente. Ma cosa ha detto Cristina Novoa a Celia?

Il piano di Cristina Novoa continua finchè essa non riesce ad agire sulla mente di Susanna al punto di condurre la donna alle lacrime. Samuel è soggiogato da Ursula e cerca di convincere il fratello nel rinchiudere Blanca, la moglie, in un manicomio. La dark lady mostra da sempre un odio feroce nei cofronti della figlia, ma sembra che qualcuno possa fermarla. Riera dice a Carmen che conosce segreti oscuri su Ursula e che è disposto ad usarli per cercare di proteggerla.