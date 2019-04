Una Vita, anticipazioni puntata del 13 aprile: Acacias in fermento per le nozze di Victor e Maria Luisa

Le anticipazioni della puntata di sabato 13 aprile della soap opera spagnole di Canale 5 “Una Vita” svelano che a movimentare la vita degli abitanti di Acacias saranno le tanto attese nozze di Victor e Maria Luisa e la nuova amicizia tra il colonnello e Silvia Reyes, la donna che con stupore di tutti ha battuto Valverde al torneo di scherma.

Il generale Zavala però nutre delle perplessità su Silvia, che sembra invece aver fatto breccia nel cuore del colonnello. Ma c’è da festeggiare un matrimonio ad Acacias e sono davvero in tanti a partecipare alle nozze di Victor e Maria Luisa, dove andranno anche i nuovi proprietari della pasticceria, anche se non saranno invitati.

Le nozze di Victor e Maria Luisa

Gli spoiler della puntata di sabato 13 aprile de “Una Vita” svelano che Arturo Valverde supererà l’orgoglio ferito e si avvicinerà a Silvia, accettando il fatto di essere piacevolmente attratto dalla donna, fino al punto di volerla frequentare. Durante i loro incontri, infatti, i due scopriranno di avere molte cose in comune.

Zavala però si oppone alla presenta di Silvia nella vita di Valverde, tanto che accusa il colonnello di averla fatta entreare in Accademia senza permesso. La Reyes però difende il colonnello, assumendosi tutta la responsabilità di quanto accaduto. Zavala e Silvia si conoscono? Perché il generale vede in Silvia solo una minaccia?

C’è un grande fermento ad Acacias per il matrimonio di Victor e Maria Luisa, i fiori d’arancio arrivano dopo aver passato non poche tormentate e rocambolesche vicissitudini, ma anche dopo aver contrastao maledizioni e cattivi presagi. Sono tante le persone che parteciperanno al matrimonio e al banchetto di nozze, dove Ramon tesse un elogio della figlia che tocca il cuore di tutti.

Anche Inigo e Flora andranno al banchetto sebbene non invitati, mandando su tutte le furie Maria Luisa. che riconosce in Flora la donna con cui ha litigato qualche giorno prima. Nel frattempo, i rapporti tra Blanca ed il marito Samuel diventano sempre più tesi, ed in soccorso della donna andrà Leonor.