Una Vita, anticipazioni puntata del 13 agosto: Diego attacca Ursula, Silvia scomparsa nel nulla

Nuovi colpi di scena accadranno nella puntata di martedì 13 agosto 2019 della popolare soap opera “Una Vita“, che andrà in onda dalle 13,47 alle 14,50 circa su Canale 5, quindi, per la gioia dei telespettatori e fan della soap, non si fermerà neanche nella settimana di Ferragosto, durante la quale, invece, non andrà in onda l’altra soap opera di successo “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”.

Dopo la scoperta del cadavere del povero gioielliere, Diego è sconvolto e al contempo furioso contro il fratello Samuel, che accusa si da subito dell’omicidio del padre; ma il comportamento anomalo della perfida Dicenta, moglie di Don Jaime, desta ancora più sospetti in Diego. Dopo aver dato un inconsueto quanto sorprendente pranzo tra vicini, Ursula infatti decide di andare via da Acacias.

Diego contro Ursula, Silvia rapita

Nel frattempo la tranquillità raggiunta da Arturo Valverde, dopo essere stato ricuorato da Esteban circa i suoi sentimenti per Silvia, è nuovamente messa in discussione da un nuovo inaspettato fatto, che getta nello sconforto e nella disperazione il colonnello. La sua amata Silvia non si presenterà ad una cena a cui era stata invitata.

L’assenza della Reyes alla cena ha messo subito in allarme Valverde, perché questo comportamento non è da Silvia, infatti la donna se non avesse potuto andare avrebbe fatto recapitare un messaggio di scuse, spiegando il motivo della sua assenza. Cos’è successo all’ex spia? La donna sparita nel nulla, è stata in realtà rapita da un uomo molto pericoloso, Blasco, che Silvia mandò in galera anni prima.

Mentre Arturo cerca di capire che fine abbia fatto Silvia Reyes, ad Acacias fervono i preparativi per la festa patronale; Cabrahigo ha deciso che sarà Ramon a fare da padrino all’evento, quindi Trini informerà il marito delle novità; qualcosa, però, non andrà a genio al Palacios, perché Ramon sarà chiamato anche a fare un discorso in pubblico.

Il marito di Trini, quindi, accetta la proposta, anche se avrà non poche difficoltà nella stesura del discorso, che sembra non trovare mai il facore della moglie. Nel frattempo nelle tranquille strade di Acacias, si assisterà ad uno scontro epocale tra Diego e Ursula, infatti l’uomo accuserà la suocera di aver istigato Samuel ad uccidere il padre Jaime.