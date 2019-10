Una Vita, anticipazioni puntata del 12 ottobre: Lucia offre la sua eredità a Samuel

Nuovi emozionanti ed inaspettati eventi accadranno nella puntata di sabato 12 ottobre 2019 della soap Una Vita, dove non mancheranno continue sorprese, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Trini e Lolita sembrano riprendersi dal problema di salute che le ha costrette a letto, mentre Lucia si confiderà con la peggior persona di Acacias, Samuel.

La conversazione avuta con il padrino Joaquin, ha finalmente chiarito alla Alvarado la verità sulle sue vere origini. La vergona, però, l’ha portata non solo a star male, ma anche a tenere nascosta la verità anche a sua cugina Celia e a Felipe, che non solo l’hanno accolta a braccia aperte nella loro dimora, ma l’hanno anche molto aiutata per scoprire la verità.

Lucia offre la sua rendita a Samuel

La ragazza, che ha maturato nel frattempo un debole per Samuel, in un momento di fragilità ha preferito raccontare al suo amato tutta la verità sulle sue origini, quindi dire che è il frutto dell’amore incestuoso tra due fratellastri, i marchesi di Valmez. Questa novità farà cambiare molto l’atteggiamento di Samuel nei confronti di Lucia.

L’uomo, infatti, è sempre più pressato da creditori e non solo, così Lucia si presterà ad aiutarlo offrendo al giovane Alday la sua rendita di 1000 pesetas al mese, denaro che gli perviene proprio da un lascito testamentario dei marchesi di Valmez. Nel frattempo il vescovo Espinera svelerà a padre Telmo le sue vere intenzioni nei confronti della Alvarado.

Appena saputo delle rivelazioni di Joaquin a Lucìa. il vescovo Espineira dirà all’avvocato di Salamanca che gli accordi sono saltati, quindi non avrà nulla della immensa eredità che spetta di diritto alla giovane. Ma qualcosa di inaspettato e di brutto accadrà all’uomo. Le puntate di Una Vita vi aspettano ogni giorno dalle 14,10 su Canale 5 e il martedì in prima serata su Rete 4, per chi volesse rivedere gli episodi lo potrà fare in streaming collegandosi al sito di Mediaset Play.