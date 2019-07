Una Vita, anticipazioni puntata del 12 luglio: Pena consola Flora, Diego cerca Moises

La soap opera spagnola “Una Vita“, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa, continua a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo, che si appassiona giorno dopo giorno al sequel della narrazione scritto da Aurora Guerra, stessa autrice dell’altra amatissima soap “Il Segreto”, incentrata sulle vicende degli abitanti di calle Acacias.

Nel ricco condominio di Acacias vivono due mondi paralleli, cioè quello dei domestici e dei ricchi proprietari, le cui vite e storie si intrecciano, talvolta pericolosamente, altre volte miracolosamente. A tener banco in questa stagione televisive sono Blanca e Diego, il cui amore è osteggiato da più parti, fino al punto che la madre della ragazza sottrarrà con l’inganno il figlio della coppia.

Pena consola Flora, Diego sulle tracce di Moises

Le anticipazioni della puntata di venerdì 12 luglio 2019 di “Una Vita”, conosciuto in Spagna con il nome di “Acacias 38“, svelano che ormai è chiaro che il colonnello Valverde ha dei problemi di cataratta, motivo per cui non riesce a vedere quasi niente. L’uomo però, impaurito per quello che gli sta accadendo, preferisce non confidarsi con la sua amata Silvia, anzi incominerà a trattarla con maggiore distacco.

L’unica ad accorgersi delle condizioni del colonnello sarà Augustina. Nel frattempo la giovane pasticcerà si scoprirà sempre più innamorata di Paquito, che però sembra non ricambiare il suo sentimento, così quando l’uomo dirà a Flora come stanno le cose, la giovane starà molto male. A consolare la ragazza, ci penserà un’altro protagonista di Acacias.

Pena, alias il vero Inigo, cercherà in tutti i modi di far dimenticare a Flora il rifiuto di Paquito. Nel frattempo la donna deciderà di vendere La Deliciosa, dando così seguito alle insistenti richieste del fratello. Rosina e Susana stanno male e Liberto capisce che dietro il loro malessere c’è la nuova arrivata ad Acacias, Cristina Novoa. Diego e Samuel, intanto, vanno in convento per cercare il piccolo Moises e faranno una importante scoperta.