Una Vita, anticipazioni puntata del 1° agosto: Blanca muore bruciata viva?

La puntata del 1° agosto della nota soap opera Una Vita ci mostra come uno dei personaggi si trovi di fronte ad una situazione troppo difficile da gestire. Questo personaggio cercherà allora di suicidarsi, o perlomeno accarezzerà l’idea, rischiando di riuscire nel suo folle proposito. Ursula, la perfida dark lady, colpirà ancora e cercherà di fare moire bruciato uno dei personaggi di Acacias 38, chi sarà? Celia riceve una visita inaspettata che la riempie di gioia e, allo stesso momento, di preoccupazione.

Nella puntata di Una Vita che andrà in onda il 1° agosto sarà possibile costatare che anche gli uomini più integerrimi, forgiati da anni di addestramenti militari che dovrebbe averne temprato il carattere, possono avere cedimenti emotivi. Il colonnello Arturo Valverde non resiste al pensiero di sapersi malato. La sua condizione potrebbe portarlo a dipendere dagli altri per svolgere anche i più piccoli compiti. L’uomo, un militare vissuto a pane e disciplina, autonomo e fiero non può sopportare tale onta e medita di togliersi la vita.

Uno dei personaggi di Una Vita, Celia, riceve una sorpresa inaspettata: Lucía , sua cugina, affronta il viaggio da Salamanca per recarsi in quel di Acacias 38 per farle una sorpresa. Lucia ha avuto una forte discussione con il suo tutore e si mette in viaggio per raggiungere la cugina al fine di avere da lei sostegno emotivo.Non appena arriva in Acacias 38 Lucía incontra Samuel. La donna ha affrontato un viaggio lungo ed estenuante e ha portato con sé un numero considerevole di valige. Ad aiutarla nel trasporto fino alla casa di Celia sarà Samuel. Il tutore con cui Lucía ha litigato altro non è che suo zio Joaquin.Celia è raggiante, vuole bene ala cugina e passare un po’ di tempo con lei in Acacias 38 la rende felice. Nel contempo la ragazza è preoccupata per la cugina per la lite che ha avuto con lo zio Joaquin e per gli strascichi emotivi che questo può avere lasciato.

Le anticipazioni sulla soap opera Una Vita per la puntata del 1° agosto non sono finite: Diego sta valutando al possibilità di scrivere a suo padre Jamie per chiedere al genitore di tornare in Acacias 38 e stare vicino alla famiglia. Diego non sa che l’uomo è perito: lo stesso Samuel, fratello di Diego, ha ucciso il padre.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che uno dei personaggi combatterà per conoscere la verità: Blanca è stanca degli intrighi della madre, vuole risposte, rivuole suo figli. Blanca sequestra Ursula e la tiene chiusa nella tomba di famiglia. Minaccia la donna di farle del male, se non confesserà dove si trova il piccolo Moises, figlio di Blanca e suo nipote. La perfida dark lady continua a negare, si dice estranea alla sparizione del bambino, afferma che lei non sa nulla e che la situazione è diversa da quella che Blanca crede, ella ha partorito una bambina, nata senza vita.

Blanca non crede a quanto detto dalla madre, soprattutto dopo che è stato ritrovato il ciondolo del piccolo Moises. Allora, Blanca, minaccia Ursula nuovamente, ma stanca si distrae e la perfida dark lady ne approfitta: dà fuoco alla tomba e fugge. Sarà Samuel ad accorrere per cercare di salvare Blanca dal perire in un rogo.

Infine, Rosina ha un impeto di rabbia poiché scopre cosa sta facendo Jacinto. Il giovane coltiva erbe nel giardino di Rosina, ma le vende per conto proprio. Questo manda la donna su tutte le furie e la spinge all’ira. Le anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1° agosto ci mostrano Acacias 38 come un luogo nel quale si avvicendano sempre colpi di scena che ci rivelano, come nel caso del colonnello Valverde, come l’apparenza inganna e come l’essere umano sia fragile e bisognoso di contatto umano e sostegno.