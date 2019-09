Una Vita, anticipazioni puntata 9 settembre: la confessione di Lolita ad Antonito

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama della puntata di lunedì 9 settembre 2019, nel corso della quale vedremo Lolita trovare finalmente il coraggio di rivelare ad Antonito cosa ne è stato della sua invenzione. La reazione del giovane Palacios lascerà però di stucco la fidanzata. Intanto Lucia si prodiga per aiutare i domestici, mentre Samuel continua la sua farsa. Ma adesso scopriamo più nel dettaglio la trama.

Armatasi di coraggio, Lolita decide finalmente di confessare la verità ad Antonito: è stata lei a rompere per sbaglio il suo “tergilune”. La ragazza si prepara dunque a ricevere una bella ramanzina da parte del fidanzato, ma questo invece di arrabbiarsi la ringrazia. Lolita è sorpresa, ma Antonito le spiega che se lei non avesse rotto la sua invenzione, lui non avrebbe avuto la possibilità di migliorarla. Quindi tutto è bene, quel che finisce bene.

Anticipazioni Una Vita: l’inganno di Samuel, Lucia aiuta i domestici

Dopo essersi recata in soffitta, Lucia si accorge che i domestici vivono in condizioni davvero pessime e decide sobbarcarsi il costo per le spese di ristrutturazione della soffitta. La cugina di Celia dimostra in questo modo di essere una persona molto altruista e che ha a cuore anche il benessere delle classi meno abiette.

Lucia e Liberto cercano di rincuorare Samuel, ignorando i gravi crimini di cui si è macchiato e che sta ingannando tutti. Nel frattempo, Felipe non gradisce che la cugina di sua moglie passi tanto tempo a contatto con i domestici, ritenendolo un comportamento poco consono ad una signorina del suo livello.

