“Una Vita” anticipazioni puntata 9 maggio: Silvia costretta a sposare Zavala

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più avvincenti che mai per raccontarci la trama dell'episodio di giovedì 9 maggio 2019

A causa di un ordine di Carvajal, Silvia è costretta a dire di sì alla proposta di matrimonio di Zavala. Inizialmente la Reyes ha cercato prendere tempo, forse anche perché si aspettava una reazione da parte di Arturo. Ma sia l’immobilismo del colonello che il senso del dovere, hanno finito per portarla a prendere una decisione.

Anticipazioni Una Vita: Ursula era un membro dei Koval

Silvia scoperto che sta succedendo qualcosa tra Zavala e Tamayo, ma non ha ancora capito bene cosa. Le anticipazioni di Una Vita ci dicono intanto che i sospetti della Reyes sono fondati: i due stanno cercando di corrompere l’addetto della sicurezza al palazzo reale, affinché collabori nell’attentato al sovrano. Nel frattempo, anche Arturo sta investigano per suo contro nei confronti di Zavala. Riuscirà il Valverde a fermare Zavala prima che sposi Silvia?

Rosina non può recarsi in teatro per via della gotta. Per questo, sia per permettere a Liberto di vedere lo stesso lo spettacolo, sia per curiosare nei fatti dei Cervera, acconsente affinché il marito si rechi con Flora allo spettacolo. Intanto Leonor accusa Inigo di continuare a mentire riguardo a suo padre. Poi, la bella Hidalgo promette a Blanca che l’aiuterà a scoprire cosa le sta nascondendo Diego. La giovane scopre effettivamente qualcosa di interessante, ma quando lo riferisce a Blanca non si accorge che Carmen sta origliando. Che riferisca tutto alla sua padrona?

Reira, il detective incaricato da Ursula per scoprire l’origine della cicatrice di Blanca e Olga torna ad Acacias con importanti novità. Egli ha scoperto che il marchio sulla pelle delle due gemelle appartiene ai Koval, una importante famiglia di Odessa, e che questi furono costretti a migrare in Spagna. Inoltre, ha scoperto nel suo ultimo viaggio in Russia che anche Ursula faceva parte di questa famiglia. Dopo Reira si mette a flirtare con Carmen, mentre questa racconta ad Ursula del dialogo tra la figlia e Leonor. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.