Una Vita, anticipazioni puntata 9 gennaio: Telmo corre in soccorso di Celia e Felipe

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa ci aspetta nell’episodio di giovedì 9 gennaio 2020, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Nel corso di questo appuntamento con i protagonisti di Acacias vedremo Lucia estremamente preoccupata per Celia e Felipe. Intanto anche padre Telmo darà il suo contributo, cercaando di salvare la coppia. Ma, adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

L’abitazione degli Alvarez Hermoso si trova in stato di quarantena, quindi non è possibile avvicinarsi o entrare al suo interno. Dato che dalla casa dei due coniugi non arriva alcun segno di vita, Lucia inizia a temere che possa essere successo qualcosa di brutto. La Alvarado sarà perciò tentata di avvisare Tano, il figlio adottivo della coppia.

Una Vita: Lolita è combattuta, Inigo e Liberto assistono ad un nuovo incontro

Accortosi dello stato d’animo di Lucia, che era pronta ad entrare nella casa degli Alvarez Hermoso per prestare soccorso ai suoi cari, padre Telmo decide di sfidare la quarantena per provare a somministrare a Felipe e Celia una cura sperimentale. Quindi con un atto di grande coraggio e generosità, il sacerdote sta ora correndo un grave rischio con speranza di dare un’altra opportunità alla coppia, gravemente ammalata.

Mentre Lolita appare molto combattuta, Ceferino ha iniziato uno sciopero della fame per convincere la giovane a sposarlo. Che Lolita finisca per cedere alla sua corte serrata e decide di rompere il fidanzamento con Antonito? Jordi Barò invita Liberto e Inigo ad assistere ad un altro incontro di boxe.

Nel frattempo, anche padre Telmo ha smesso di dare segni di vita dalla casa degli Alvarez Hermoso: tutti, soprattutto Lucia, sono col fiato sospeso. Che sia accaduto qualcosa a lui, a Felipe e a Celia? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Una Vita.