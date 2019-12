Una Vita, anticipazioni puntata 9 dicembre: Telmo si prodiga per aiutare gli sfollati

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a rivelarci cosa accadrà nella puntata di lunedì 9 dicembre 2019, in onda alle 14.10 su Canale 5. In questo nuovo episodio della soap spagnola vedremo Telmo tenere una commovente omelia, in cui esorterà gli abitanti di Acacias a fare il loro dovere per gli sfollati. Nel frattempo, Servante e Flora si metteranno in società.

Dopo aver sparato a Raul, Javier viene arrestato dal commissario Mendez. Carmen cerca con l’aiuto di Fabiana e Servante di convincere il commissario dell’innocenza del figlio e che invece tutta la responsabilità del tentato furto a casa di Samuel è da addebitarsi all’Adone. Intanto Servante e Flora decidono di diventare soci allo scopo di scattare alcune fotografie da vendere ai giornali.

Anticipazioni Una Vita: anche Lucia resta colpita dalle parole di Telmo

Tra gli abitanti del quartiere devastato dall’alluvione inizia a diffondersi un’epidemia e Telmo decide di accoglierli nella parrocchia, nonostante Ursula non sia d’accordo. Molti di loro hanno iniziato infatti ad ammalarsi inspiegabilmente e sono affetti da una febbre molto alta. Telmo si rende immediatamente conto del pericolo che incombe su Acacias, per tale motivo fa tutto quello che è in suo potere per aiutare gli sfollati dell’Hoyo.

La parrocchia non è però sufficiente ad ospitare tutte le persone fuggite dalle zone contagiate. È per tale motivo, che il coraggioso parroco di Acacias decide di chiedere l’aiuto dei suoi parrocchiani: Telmo fa celebrare una funzione religiosa in cui esorta tutti i presenti ad essere generosi con gli sfollati ed arginare così il pericolo.

Molti di loro si mostreranno favorevoli all'iniziativa del sacerdote, tra di loro vedremo ci sarà soprattutto Lucia.