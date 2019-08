Una Vita, anticipazioni puntata 9 agosto: Riera rientra ad Acacias, Felipe dà un ultimatum a Arturo

La narrazione della soap opera spagnola “Una Vita“, conosciuta in patria con il titolo di “Acacias 38”, arriverà nella puntata di venerdì 9 agosto ad un punto cruciale, perché i telespettatori assisteranno al racconto di Riera, rientrato miracolosamente da Villamanzanos, ma anche all’aut aut di Felipe al colonnello Valverde.

Come sappiamo dalle puntate precedenti, Riera si è recato a Villamanzanos con l’obiettivo di trovare il dottor Pallero, che ritroverà però non più in vita; la situazione però volge la peggio perché durante il viaggio di ritorno, Riera è stato vittima di un agguato. Nel frattempo nella vita di Arturo si è palesata la possibilità di rivedere nuovamente la figlia Elvira.

Felipe impone un ultimatum a Arturo

Nel corso della puntata di venerdì 9 agosto di “Una Vita” – che andrà in onda dalle 13,47 alle 14,51 su Canale 5 – Riera riesce a far rientro ad Acacias, dove troverà ad aspettarlo Carmen e Diego, che si prenderanno cura di lui e lo aiuteranno a riprendersi dopo l’agguato subito. L’investigatore, quindi, rivelerà al giovane Alday che il dottore è morto.

Stando a quanto riferirà Riera, Pallero è deceduto a seguito di un agguato nella sua abitazione, da dove è stato rapito il bambino che era con lui, e che potrebbe essere Moises, di cui si sono perse le tracce. Nel frattempo a casa Valverde le cose non andranno per il meglio perché il colonnello continua a mentire a Silvia. L’uomo è sempre più determinato a nascondere la sua cecità, anche a costo di perdere la sua amata.

Antonito non sembra essere molto convinto delle motivazioni degli altri domestici che hanno preso del cibo da casa dei pafroni per portarlo agli alluvionati, infatti l’uomo, dopo alcune ricerche capisce che la storia dell’alluvione è una bugia. Cosa nascondono i domestici? La situazione a casa del colonnello precipita, infatti Felipe darà un ultimatum a Arturo, affinché dica la verità alla Reyes.