“Una Vita” anticipazioni, puntata 8 maggio: Silvia si sposa con Zavala?

Le anticipazioni di Una Vita sono di nuovo pronte ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di mercoledì 8 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle 14.10. Vi ricordiamo che potrete rivedere quest’episodio in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo cosa sta per succedere ai protagonisti di Acacias 38!

Samuel litiga con Ursula perché è convinto che il piano della Dicenta non sta avendo successo. Infatti, Blanca pare sempre più innamorata di Diego e si mostra estremamente preoccupata per il suo amato, quando apprende dei disordini al giacimento. Convinto di avere i giorni contati a causa del mercurialismo, Diego ha però deciso di allontanare l’amata per non farla soffrire. Intanto Ursula vede con sfavore l’appoggio di cui gode la figlia dagli altri abitanti del quartiere e sta studiando un modo per isolarla. Il suo intento è quello infatti di far riavvicinare Blanca a Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Arturo disperato per Silvia

Il generale Zavala ha chiesto a Silvia di diventare sua moglie. La proposta ha completamente spiazzato la Reyes, che ha deciso di prendere tempo per studiare la risposta più opportuna. Successivamente Silvia informa della cosa Arturo, ma resta delusa dalla sua indifferenza. Quando rientra in casa, il colonnello scoppia però in lacrime, convinto di aver perso per sempre la donna della sua vita. Riuscirà Arturo a trovare il coraggio di dire la verità a Silvia su quello che prova per lei?

Nel frattempo, in soffitta c’è grande fermento. Martin vuole dare infatti una grande festa per commemorare il primo anno di matrimonio suo e di Casilda. In passato, i due non avevano potuto festeggiare in modo adeguato le nozze per via dei problemi giudiziari di lui, ma ora il giovane intende rimediare.

Carmen viene isolata dalle altre domestica per via del suo legame con Ursula, mentre Liberto e Rosina temono che Flora non sia felice accanto ad Inigo. Leonor invita Flora ed Inigo a cena, ma dei due coniugi si presenta solo Flora. Ma quale sarà il motivo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.