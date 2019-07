Una Vita, anticipazioni puntata 8 luglio: Blanca rivela pubblicamente il suo adulterio

Nuovi emozionanti colpi di scena accadranno nella puntata di lunedì 8 luglio della popolare soap opera di successo “Una Vita” – in onda in Italia su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14,10 circa subito dopo la soap americana Beautiful, il sabato su Rete 4 in prima serata con un doppio appuntamento, ma i telespettatori potranno rivedere puntate e video anche in streaming su Mediaset Play – dove si assisterà alla clamorosa confessione pubblica di Blanca e non solo.

Nel ricco condominio di calle Acacias, continuano quindi ad accadare eventi straordinari ed inaspettati, incentrati principalmente sulla storia della figlia della Dicenta e Diego Alday, che saranno oggetto della perfidia e degli oscuri intrighi e trame ordite dalla moglie del gioielliere, che con l’inganno ha fatto credere alla figlia di aver partorito una bambina poi deceduta.

La confessione pubblica di Blanca

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 8 luglio 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset svelano che come di consueto gli abitanti del quartiere si ritrovano in chiesa per la preghiera pubblica, quindi prende la parola Blanca e con grande stupore di tutti farà una confessione clamorosa, cioè quella dell’adulterio, a cui si aggiunge anche il raccanto drammatico riguardante la perdita della figlia.

Mentre la Reyes e Esteban sembrano aver allacciato un rapporto sempre più intimo e complice, il giovane figlio del gioielliere non si darà per vinto e continuerà le ricerche del bambino avuto da Blanca, poiché convinto del fatto che ci sia stato uno scambio di culla, dunque dell’esistenza in vita del piccolo Moises.

Nel frattempo Samuel cercherà in tutti i modi di far desistere Blanca dal recarsi in una casa di cura; la giovane Dicenta è sempre più succcube della madre e della religiosa, che la convince ad allontanarsi da Diego, al punto da mettere perfino in discussione la verità che il giovane Alday le racconterà circa il bambino.

Anche il vero Inigo, Pena, orprenderà tutti perché sempre più invaghito di Flora, ma come reagirà la giovane ragazza? Mentre la pasticcera deciderà se accettare o meno le avance del nuovo arrivato, Augustina si accorgerà dei problemi alla vista del colonnello Valverde, che le impone il silenzio su quanto gli sta accadendo.