Una Vita, anticipazioni puntata 8 aprile: Samuel minaccia Blanca

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci la trama dell’episodio di lunedì 8 aprile 2018, che andrà in onda su Canale 5 al solito orario delle 14.10. Ricordiamo ai fan che sarà possibile rivedere la puntata in streaming tramite l’App Mediaset Play o sul sito Mediaset Play. Ma ora scopriamo cosa sta per succedere ai nostri protagonisti di Acacias 38!

Diego e Samuel hanno litigio molto duro, dove il minore dei figli di Jaime sta per colpire il fratello con un pugno, ma finisce per dare un colpo al muro alle sue spalle. Dopo questo episodio, Diego si accorge che Samuel non è più quello di un tempo e confida a Felipe e Liberto di voler allontanarsi per sempre da Blanca.

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa dice di si a Victor

Nel frattempo, la giovane Dicenta invita il marito a cena per affrontare in modo civile la loro situazione ed informalo che ha deciso di partire insieme al vero amore della sua vita, ovvero Diego. Samuel ignora le sue parole, facendo finta di non aver sentito niente. In seguito, però, il giovane Alday comincia a minacciare pesantemente la moglie: non accetterà mai di farle vivere liberamente la propria vita, men che meno con suo fratello. Per Blanca e Diego si annunciano tempi davvero duri.

A “La Deliciosa”, la misteriosa donna che ha sconfitto a duello Arturo, Silvia Reyes, conversa di politica con Celia, Felipe e Ramon, dimostrando ai suoi interlocutori di capirne davvero molto. Intanto il colonello chiede a Servante di trovargli una nuova domestica che si occupi della casa e di lui. Maria Luisa si convince ad ignorare i presagi di sventura e a sposare finalmente Victor.

Invece Rosina mette in pratica il suo piano per rubare l’uniforme da cameriera a Lolita e così travestita salire sul bolide del marchese del Bolanos. Che stia per cacciarci nei guai? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.