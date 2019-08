Una Vita, anticipazioni puntata 8 agosto: Carmen fa una scoperta inquietante su Ursula

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata in onda giovedì 8 agosto 2019, nel corso della quale vedremo Riera sulle tracce di Moises, mentre Arturo riceverà una lettera di sua figlia Elvira. Infine, Camen farà una sorprendente scoperta su Ursula. Ma adesso scopriamo insieme la trama.

Diego avverte Samuel che Riera si è recato dal dottor Pallero. Quando il detective si reca a Villamanzanos, trova il medico morto in casa, mentre di Moises non vi è traccia. Che fine avrà fatto il figlio di Blanca e chi è stato ad uccidere Pallero?

Anticipazioni Una Vita: Flora intercede con suo fratello per Pena

Dopo aver letto una lettera di Elvira, che Silvia gli ha portato dal suo viaggio in Italia, Arturo capisce che niente è perduto e che ha ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con sua figlia. I Palacios ritornano anticipatamente dal viaggio a Parigi e trovano rientrando a casa i domestici intenti a portare via del cibo, per fare ordine. Avvisati da Casilda, questi si giustificano dicendo che il cibo serviva per i cittadini di Naveros, i quali sono stati colpiti da un’inondazione.

Flora prova a convincere Inigo ad aiutare Pena, ma lui non vuole assolutamente saperne. Celia riceve una lettera da parte dello zio di Lucia che la informa che la ragazza è fuggita di casa. Nel frattempo, Ursula vorrebbe organizzare un pranzo per i vicini allo scopo di riappacificarsi con loro, e ne parla con Rosina e Susana. Infine, Carmen scopre che Ursula nasconde una valigia piena di denaro. Cosa avrà intenzione di fare la madre di Blanca?

