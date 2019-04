Una Vita, anticipazioni puntata 7 aprile: Arturo sconfitto a duello da una donna misteriosa

Le anticipazioni di Una Vita si fanno sempre più avvincenti. In questo appuntamento ci occuperemo della puntata di domenica 7 aprile 2019, in onda su Canale 5 alle ore 14.30, nella quale vedremo il colonnello Arturo Valverde venire sconfitto a duello da una misteriosa donna. Chi volesse potrà rivedere l’episodio in streaming sul sito Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama.

Arturo ha deciso di battersi in un incontro di scherma. Il militare si mette d’impegno per riuscire a sfogare tutta la rabbia che ha in corpo per non essere riuscito a fermare la fuga di Elvira e Simon. Purtroppo per lui, il suo avversario si dimostra più bravo e vince con facilità l’incontro. Giunto il momento di togliersi la maschera per congratularsi, il Valverde fa una sconcertante scoperta. È stato sconfitto da una donna di nome Silvia Reyes. Per il militare è un vero smacco. Ma quali misteri nasconde questo nuovo personaggio, destinato a lasciare un segno indelebile nella vita di Arturo?

Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa ha il malocchio

Victor ha rivelato a Maria Luisa che sua madre Juliana vuole vendere La Deliciosa, per affidargli una nuova attività i Francia. Come c’era da aspettarsi, la ragazza non ha preso molto bene la notizia. La figlia di Ramon è spaventata dall’idea di lasciare la famiglia e di costruirsi un futuro lontano dal posto dove ha vissuto fin da quando è nata. Dopo che Victor le rinnova la proposta di matrimonio, Maria Luisa accetta. Però qualcosa inizia a far credere alla giovane Palacios di essere perseguitata dal malocchio, perciò rimanda nuovamente le nozze.

Rosina invece vuole rubare l’idea di Martin e farsi assumere come domestica dal marchese del Bolanos per salire sul suo bolide. Felipe dice a Celia che non entrerà in politica. Dopo la morte di sua sorella Olga, Blanca ha continui litigi con il marito Samuel. Questo, infatti, non riesce a mandar giù che la moglie lo abbia tradito con suo fratello Diego.

Al tempo stesso, Samuel non vuole rivelare a Blanca che è affetta da mercurialismo, per renderla dipendente dalla pillole che egli stesso le somministra. Blanca ha però chiesto all’amica Leonor di scoprire di che medicinale si tratta.In un ultimo durissimo confronto, Blanca ha poi ammesso al marito di essere innamorata di Diego e di voler fuggire con lui. Riusciranno Blanca e Diego a vivere liberamente il loro amore? Per saperlo non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.