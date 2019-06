“Una Vita” anticipazioni puntata 6 giugno: Blanca in travaglio, Silvia lascia Arturo

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci cosa ci aspetta nella puntata di giovedì 6 giugno 2019, che sarà trasmessa su Canale 5 al solito orario delle 14.10. Sarà inoltre possibile rivedere la puntata tramite l’app e il sito di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama.

Dopo aver brillantemente portato a termine l’operazione contro Zavala, Silvia finisce per accettare la nuova missione affidatagli da Carvajal. Come la prenderà Arturo quando scoprirà che dovrà di nuovo dire addio alla donna che ama? Mendez scopre Diego mentre è intento a fuggire da Acacias con l’aiuto di Felipe. Fortunatamente, Alzarez Hermoso convince il commissario a lasciare libero l’amico fino al termine del processo. Silvia lascia Arturo con un conciso quanto semplice messaggio di addio. Il colonnello è distrutto.

Anticipazioni Una Vita: Inigo scrive per Leonor una bellissima lettera d’amore

Servante afferma di aver superato l’esame a pieni voti, ma di aver deciso di rinunciare all’incarico. Il nuovo guardiano notturno sarà pertanto Paquito. Dopo essere uscita di prigione, Rosina decide di perdonare Liberto e si riconcilia con Flora, mettendo così fine al boicottaggio della Deliciosa.

Leonor riceve da Inigo una travolgente lettera d’amore, che dapprima il giovane spaccia per uno scritto di Cesar Cervera, ma che poi ammette di aver scritto lui. Colpita, la bella Hidalgo finisce per dargli un lungo bacio. Blanca è sola in stanza, in preda a dolori fortissimi, forse provocati da doglie precoci.

Attanagliato dai sensi di colpa, Samuel vorrebbe confessare tutto. Ursula, però, riesce ancora una volta a manipolare il genero, dicendogli che Jaime non l’ho mai amato e che voleva portagli via il suo bambino. Nel frattempo, Blanca è pieno travaglio, ma rifiuta di bere il medicinale datogli da Ursula per paura che possa nuocere al bambino e a lei. Cosa succedere ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.