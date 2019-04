Una Vita, anticipazioni puntata 6 aprile: Blanca ammette a Samuel di amare Diego

Le anticipazioni di Una Vita ritornano più entusiasmanti che mai per raccontarci la trama dell’episodio di sabato 6 aprile 2019, in onda alle 14.10 su Canale 5. Inoltre, sarà possibile rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o tramite App Mediaset Play. Ma ora vediamo cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di Acacias 38.

Le analisi hanno accertato che Blanca ha contratto la stessa malattia di Diego. Samuel comprende così che la moglie lo ha tradito con il fratello. Diego vorrebbe parlare con la giovane, ma Ursula non gli permette di avvicinarsi alla figlia. Successivamente Samuel ha una discussione molto accesa con Blanca, che ammette di volere fuggire insieme a Diego, in quanto lo ama follemente. Accecato dalla rabbia, il gioielliere finisce per dare un violento schiaffo alla moglie, per poi rinchiuderla in casa.

Anticipazioni Una Vita: Mendez investiga su Arturo

L’omicidio della povera Adela ha provocato grande commozione tra gli abitanti del quartiere. Il racconto del cocchiere su come è morta la ragazza ha sconvolto tutti, ma in particolare Susana, che non ha esitato ad accusare pubblicamente il Arturo Valverde del delitto. Venuto a conoscenza dei dissapori esistenti con la famiglia della vittima, Mendez decide di interrogare il colonnello, allo scopo di accertare la sua responsabilità nella vicenda

Victor capisce che se non vuole perdere Maria Luisa deve agire al più presto, per questo si fa coraggio per chiedere alla giovane Palacios di sposarlo. La Deliciosa avrà presto un nuovo proprietario e lui gestirà la nuova attività della madre a Parigi. Ma il ragazzo non vuole farlo da solo, ma insieme alla donna che ama.

Come reagirà Maria Luisa alla proposta di matrimonio di Victor e alla sua richiesta di trasferirsi insieme nella capitale francese? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.