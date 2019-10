Una Vita, anticipazioni puntata 5 ottobre: Trini non sa come dire a Ramon della gravidanza

Cosa ne pensa l’autore

Gianluca Persano - Rivolgendosi al pericoloso usuraio Jimeno Batan, Samuel rischia di finire in una spirale autodistruttiva dalla quale potrebbe non riuscire più ad uscirne. Infatti, dopo essere finito in rovina ed aver perso la moglie Blanca, il giovane Alday sembra l’ombra di sé stesso e potrebbe presto finire per pagare per tutte le sue malefatte.