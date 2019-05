“Una Vita” anticipazioni puntata 5 maggio: Diego rompe con Blanca!

Le anticipazioni di Una Vita tornano puntuali per svelarci quanto succederà nella puntata di domenica 5 maggio 2019, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.30. Questo episodio verrà trasmesso anche in streaming sul sito e l’App di Mediaset Play. Ma ora vediamo insieme la trama!

Jaime rivela a Blanca di aver proibito a Diego di stare assieme a lei. La giovane è sconvolta e non si spiega come mai l’amato abbia acconsentito alla richiesta del padre. Si reca quindi da lui per chiedergli spiegazioni. Nonostante soffra per questo, Diego dice a Blanca che non ha più intenzione di vederla. Dopo aver rotto con Marcelina, Jacinto fa ritorno nel suo paese.

Anticipazioni Una Vita: Arturo deluso dal comportamento di Silvia

Liberto cerca di tranquillizzare Susana su ciò che avviene alla Deliciosa. Ursula che ha assistito alla conversazione decide però di verificare di persona. Durante il galà di beneficienza, Arturo sorprende Silvia che cerca di scassinare la cassaforte di Zavala. Questa gli dice allora che non voleva rubare niente, ma che c’è una ragione molto importante per quello che ha fatto. Leonor parla con Inigo del suo passato tormentato e della morte del padre Maximiliano e del marito Pablo, e il Cervera si mostra particolarmente comprensivo e gentile nei suoi confronti.

Blanca viene umiliata pubblicamente da Diego: durante una trattativa coi minatori, l’Alday ribadisce con estrema freddezza che tra loro finita e che deve andarsene. La giovane pare rassegnata, ma poi lo affronta a casa esigendo da lui la verità. Intanto Susana minaccia Inigo e Flora di denunciarli per le feste clandestine che si svolgono alla Deliciosa.

Inigo e Leonor sembrano sempre più attratti l’uno dall’altra. Arturo è invece deluso per essere stato usato da Silvia e decide di troncare con lei. Intanto Carvajal vorrebbe rimuovere Silvia, ma lei gli assicura che riuscirà a portare a termine la missione. La Reyes implora poi Arturo di aiutarla a scoprire cosa sta tramando il generale Zavala, ma lui la manda via. Quando si trova a casa del generale, Arturo invece di tradirla si mette ad investigare per proprio conto sulle reali intenzioni di Zavala. Che finisca per scoprire qualcosa di importante? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.