Una Vita, anticipazioni puntata 5 dicembre: Javier costringe Raul a rubare a casa di Samuel

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per svelarci la trama dell’episodio di giovedì 5 dicembre 2019, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Nel corso di questo nuovo ed avvincente appuntamento con i protagonisti di Acacias vedremo Javier non rispettare la parola data a Carmen e portare con sé il figlio Raul durante il furto a casa di Samuel. Ma ora scopriamo assieme meglio che cosa ci aspetta.

Javier è sempre più fuori controllo. L’uomo, infatti, pretende da Carmen somme di denaro ogni volta più grandi e dato che questa non è grado di accontentarla, vuole che la moglie lo introduca a casa di Samuel al fine di svaligiarla. Messa alle strette dal terribile marito, Carmen si trova costretta ad assecondare la sua richiesta, in cambio chiede però di non coinvolgere loro figlio Raul.

Anticipazioni Una Vita: Lucia ha dei dubbi sui quadri portatele da Samuel

Come c’era da aspettarsi, Javier non rispetta la promessa fatta alla moglie e si introduce nell’appartamento dell’Alday accompagnato dal figlio. Quando Raul si accorge che il padre è armato inizia però a preoccuparsi e a ripensare alle tante volte che Carmen l’aveva avvisato sulla pericolosità del genitore. Che Raul finisca finalmente per aprire gli occhi e per capire che la madre è in realtà solo una vittima?

Nel frattempo, Samuel rientra dal viaggio e mostra a Lucia alcuni dei “capolavori” che ha trovato. Quando la Alvarado vede i quadri si mostra però perplessa. Infatti, le opere d’arte che Samul le ha portato sembrano di fattura troppo recente e quindi non possono appartenere al pittore Sanchez Mendrano, come invece rassicuratole dall’Alday.

A quel punto, la Alvarado inizia ad avere dei sospetti sul comportamento del fidanzato e decide di parlarne con Telmo per esporgli i suoi dubbi. Come finirà adesso? Per saperlo, non rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.