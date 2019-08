Una Vita, anticipazioni puntata 5 agosto: Diego vuole riportare Jaime ad Acacias

La puntata di lunedì 5 agosto 2019 della popolare soap opera spagnola “Una Vita” vivrà dei momenti di alta tensione, grazie al tempestivo intervento di Agustina che impedirà al colonnello Valverde di suicidarsi, ma anche il desiderio di Diego di andare dal padre per cercare di fermare Ursula Dicenta.

Le altre due soap opera di Canale 5, “Il Segreto” e “Beautiful” sono in pausa estiva per qualche settimana, dunque dal 5 agosto la programmazione cambierà e vedrà un cambio di messa in onda per “Una Vita”, che sarà trasmessa dalle 13,46 fino alle 14,49, subito dopo il Meteo e prima del doppio appuntamento con “Bitter Sweet – ingredienti d’amore”.

Diego vuole andare dal padre Jaime

Le anticipazioni riguardanti l’appuntamento del 5 agosto di “Una Vita”, conosciuta in Spagna con il titolo di “Acacias 38”, svelano che Diego vuole andare in Svizzera per far tornare il padre in città, l’unico che può contrastare la perfidia e la cattiveria di Ursula Dicenta. Il giovane Alday però non sa che il padre non è più in vita.

Samuel, appresa la decisione di Diego, cercherà in tutti i modi di far desistere il fratello dall’intraprendere il viaggio, poiché sa bene che il padre è morto. Ancora una volta Samuel nasconderà un terribile segreto, che terrà ben nascosto sia al fratello, sia a Blanca, ancora nel suo cuore, nonostante la donna sia innamorata di Diego.

Le cose a casa del colonnello Valverde non vanno affatto bene, infatti Arturo, disperato per essere ormai giunto alla cecità, tenterà un gesto estremo che sarà interrotto dall’arrivo tempestivo e miracoloso della domestica di casa, Agustina, che impedirà così a Valverde di farla finita e suicidarsi.

La domestica sente molto il peso della responsabilità di mantenere il segreto di Valverde, quindi non potendone più, decide di raccontare la verità a Felipe, svelando all’uomo della malattia del suo padrone, che presto diventerà cieco. Nel frattempo Susana farà in modo di convincere Pena a riaprire la pasticceria, dove accadranno nuovi avvincenti colpi di scena.