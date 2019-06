“Una Vita” anticipazioni puntata 4 giugno: Blanca e Olga marchiate col fuoco dal padre di Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a sorprenderci con la trama dell’episodio di martedì 4 maggio 2019, che verrà trasmesso su Canale 5 dalle ore 14.10. Potremo inoltre rivedere questa puntata in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio cosa sta per succedere ai nostri amici di Acacias 38.

Nonostante la storia con Inigo le stia facendo provare emozioni che non sentiva da tempo, Leonor non può fare a meno che ripensare al suo passato accanto al marito Pablo. Intanto Riera si presenta da Ursula con Sancho Estebanez, un contadino che lavorava per i Koval. Dopo aver trovato rifugio ai Giardini del Principe, Diego chiede a Felipe di concedergli il suo aiuto per liberare Blanca dal giogo di Ursula e Samuel. Alvarez Hermoso accetta di aiutare l’amico e chiede a sua volta la collaborazione di Celia.

Anticipazioni Una Vita: Silvia zittisce Susana, Casilda preoccupa Lolita

Susana viene a conoscenza che Arturo e Silvia sono andati a vivere insieme. La sarta decide perciò di comunicare alla Reyes tutto il suo disappunto, ma questa la mette subito a tacere. Con il suo atteggiamento irresponsabile e menefreghista, Casilda sta facendo preoccupare sempre più Lolita, mentre i cittadini del quartiere hanno deciso di boicottare il locale di Flora e Inigo. Nel frattempo, Rosina fa sapere a Mendez che non intende essere rilasciata, perché fuori di prigione potrebbe commettere qualche sproposito.

Mentre è in compagnia di Blanca, Ursula rivive in un flashback il momento nel quale suo padre marchiava con il fuoco le sue figlie, le gemelle Olga e Blanca. Sconvolta da quel tragico ricordo, la donna dice alla figlia che dovrà ripagarle per tutto quello che ha dovuto patire per lei.

Intanto la giovane Dicenta cerca di smuovere la coscienza del marito Samuel, ma inutilmente. Servante rivela a Lolita i motivi della sua antipatia nei confronti di Paquito. Cosa accadrà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.