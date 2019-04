Una Vita, anticipazioni puntata 4 aprile: Samuel insulta pesantemente Blanca

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 4 aprile 2019, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.10. Chi non potesse vedere l’episodio in televisione, avrà la possibilità di rivederlo in streaming sul sito di Mediaset Play o App Mediaset Play. Ma adesso scopriamo in dettaglio la trama!

Blanca è afflitta dal senso di colpa per quanto successo ad Olga ed inoltre ha iniziato a sentirsi inspiegabilmente molto debole. Aiutata da Leonor, la giovane fa quindi analizzare i medicinali che Samuel le sta facendo prendere, perché ritiene che il marito le stia nascondendo qualcosa riguardo alla sua salute. A dire il vero, il minore dei figli di Jaime ha scoperto che la moglie è affetta dalla stessa malattia di cui soffriva suo fratello Diego, ovvero avvelenamento da mercurio. Samuel confida quindi ad Ursula che la moglie lo ha tradito con il fratello.

Anticipazioni Una Vita: Susana riceve una lettera da Simon

Le anticipazioni di Una Vita ci dicono che la confidenza di Samuel si rivelerà per Ursula come un asso nella manica e molto presto vedremo come la dark lady saprà sfruttare questa preziosa informazione. Per merito di Leonor, Blanca scopre che le pillole che Samuel le sta somministrando sono per il mercurialismo.

Blanca corre di corsa perciò a chiedere spiegazioni al marito, il quale ha una reazione rabbiosa: questo arriverà ad accusare la giovane di essere una poco di buono, perché è stata a letto con suo fratello. I rapporti tra Blanca ed il marito sono perciò destinati a peggiorare sempre più, anche per via del cambiamento caratteriale che il ragazzo sta subendo.

La tragica fine di Adela ha sconvolto tutti gli abitanti di Acacias, in particolare Susana che arrivere ad accusare pubblicamente Arturo Valverde del suo omicidio. La donna riceve inoltre una lettera dal figlio Simon, che gli comunica di essere scappato con Elvira per salvarsi dalla vendetta del colonnello e vivere liberamente il loro amore. Come finirà ora? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.