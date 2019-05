“Una Vita” anticipazioni puntata 31 maggio: Ursula scopre di essere stata violentata!

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per raccontarci cosa accadrà nella puntata di venerdì 31 maggio 2019, che andrà in onda su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Chi volesse potrà inoltre rivedere l’episodio in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo assieme la trama!

Grazie a Riera, Ursula sta mettendo insieme pezzo dopo pezzo il suo oscuro passato. Man mano che la donna si avvicina alla verità viene assalita però da dei flashback che le provocano uno stato di forte turbamento. È tramite uno di questi flashback, che Ursula scopre di essere stata violentata da due ladri quando era giovane e che per questo il suo promesso sposo e la sua famiglia l’avevano ripudiata. La cosa la turba a tal punto, che Ursula viene colta da un attacco d’ansia. Prontamente soccorsa da Blanca, la donna decide di non raccontare niente alla figlia.

Anticipazioni Una Vita: Jaime ha scoperto il tradimento di Samuel

Nel frattempo, Samuel sta soffrendo per l’atteggiamento distaccato di Jaime nei suoi confronti. Egli, infatti, ignora che il padre è venuto a scoprire tramite Briz che lui è in combutta con Ursula per allontanare Diego da Blanca.Carmen consiglia a Leonor di recarsi a trovare Blanca, mentre Diego dà a Huertas una pistola.

Vedendo Liberto costantemente sovrappensiero, Rosina chieda a Casilda di aiutarla a preparare una romantica cena per lei e il marito. Intanto Rosina ignora che il marito l’ha tradita con Flora. Cosa succederà quando scoprirà la verità?

Leonor rivela a Flora di essere a conoscenza del suo segreto, ovvero che lei e Inigo non sono moglie e marito, ma bensì sorella e fratello. Alla giovane non resta che ammettere la verità, visto che è stato proprio Inigo a raccontare tutto a Leonor. Il nostro appuntamento con le anticipazioni di Una Vita finisce qui, non ci resta che darci appuntamento al prossimo, sempre su queste pagine.